C-LM se personará en los tribunales para defender el acuerdo alcanzado con el Estado en mataria de agua

CIUDAD REAL, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, firmó este martes la instrucción a los servicios jurídicos para que la Junta de Comunidades se persone ante los tribunales para defender el acuerdo que la región ha alcanzado con el Estado en materia de agua.

Así lo ha avanzado el jefe del Ejecutivo en la localidad ciudadrealeña de Caracuel de Calatrava, donde García-Page ha firmado los convenios de adhesión de los municipios del Campo de Calatrava a la Tubería de la Llanura Manchega.

"Hay que estar hasta el último momento, y desde luego saber que lo que se consigue hay que consolidarlo, que luego pueden venir malos vientos. Es decir, que esto es de las cosas que una vez que está firmadas son irreversibles, eso pensaban los funcionarios antes de que les despidieran, o eso se pensaba con las obras de un hospital".

Asimismo, García-Page se ha referido a los insultos que ha tenido que recibir por defender el agua para Castilla-La Mancha. "Que desde mi tierra responsables políticos digan que esto es politiqueo barato y de catetos. ¿Se puede tener más complejo de inferioridad?", se ha preguntado el presidente regional, afirmando que va a haber agua porque "nos hemos empeñado en que lo haya porque si no, no hubiera salido".

"Por cada hectárea que tenemos aquí, en los sitios donde mandamos el agua hay cuatro. Por tanto, no nos engañemos, han podido desarrollarse muchos regadíos en las zonas más secas de España porque no lo hemos podido hacer aquí. Tan sencillo como eso. Y esto, hablando de regadío, que hablamos de algo que tendría que estar fuera de todo debate como es el agua para beber, para que haya hoteles y casas rurales. Es que esto que estamos haciendo no es un acto de caridad", ha dicho.