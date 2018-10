Page da la réplica a Núñez pidiéndole posicionarse en torno a agua y ATC y éste le reta a un debate electoral

Publicado 30/10/2018 19:07:37 CET

TOLEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha respondido a la intervención del presidente regional del PP, Francisco Núñez, en el Debate sobre el Estado de la Región, pidiéndole al nuevo jefe de la oposición que "se moje un poquito más" en temas como el agua o al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), ya que a su entender desde que asumió la Presidencia de los 'populares' no ha enarbolado un argumentario claro al respecto; a lo que Núñez ha recogido el testigo desde la tribuna de oradores para retar al líder del Ejecutivo a un debate electoral. "Usted y yo, los dos solos, un cara a cara en clave regional".

Primero era García-Page quien afirmaba que Núñez "tiene que explicar" por qué no quiso que el silo se instalase cerca de Almansa, localidad de la que hasta la pasada semana era alcalde. "Tiene qué explicar por qué, si es tan bueno, cuando una de las opciones era una localidad cercana a Almansa usted dijo que nunca toleraría un cementerio nuclear porque hundiría a su pueblo", ha comentado.

Además, también le ha pedido que justifique "por qué en 2015, ya con la localización de Villar de Cañas hecha y con la lotería que nos había tocado según decían Cospedal y Soria, dijo que nunca permitiría que el tránsito y la basura nuclear pasara por Almansa".

En cuanto al agua, el presidente regional ha afirmado que entiende que le resulte "incómodo" hablar del tema y ha defendido la posición de su Ejecutivo en este tema, comparándolo con la posición del PP durante el Gobierno de Cospedal. "Ustedes estuvieron cuatro años aplaudiendo los trasvases y nosotros estamos recurriéndolos todos", ha espetado. "Lo tienen muy fácil para dejar claro que cometieron muchos errores".

NÚÑEZ RECUERDA EL MEMORÁNDUM

En su respuesta, Francisco Núñez no ha profundizado en su posición política en torno al agua y el ATC, si bien ha querido dejar claro que en virtud del Memorándum firmado en la pasada legislatura entre los gobiernos de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha se elevó la lámina mínima en los embalses de cabecera a partir de la cual no se puede trasvasar hasta los 400 hectómetros cúbicos.

"Le he pedido apuestas por la PAC, no continuar con las zonas ZEPA, le he propuesto acuerdos en materia de agua, reabrir el Hospitalito del Rey, construir la autovía de Ciudad Real, abrir centros de salud, modernizar urgencias, en definitiva, mirar adelante, al futuro", ha insistido.

Por contra, ha tachado a García-Page de "presidente agotado", algo "entendible". "Está cansado, desilusionado, y yo tengo un proyecto de alegría, de región dinámica, valiente y emprendedora", ha finalizado.

RESPONDE PAGE

"¿Pero por qué me insulta tanto? A lo mejor usted no es consciente. Me ha llamado de todo. Yo no le he dirigido ni un insulto", ha comenzado su turno de dúplica el presidente autonómico, recomendando a Núñez que "se controle". "Están en una deriva asustados por VOX, por Ciudadanos, y les va a hacer desconectar de la gente normal que no quiere argumentos".

Tras reprender al nuevo líder de la oposición, ha querido recordarle que el PP "no puede tachar de nada" a su Gobierno, toda vez que los 'populares' acaban de ser "condenados por corrupción". "Y a nosotros no se nos puede recriminar ni 'miaja'".

En este punto, le ha avisado que en los meses que restan hasta las elecciones habrá "muchos más anuncios", y hasta un total de "140 primeras piedras de otras tantas inauguraciones".