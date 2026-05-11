Page defiende que España no podía negarse a acoger al MV Hondius y pide "remar todos en la misma dirección"

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de - Álex Rosa

ALBACETE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este lunes que España no podía negarse a acoger en las Islas Canarias al crucero MV Hondius. "Cuando las cosas se ponen mal, todo el mundo tiene que remar en la misma dirección. Llegarán momentos de hacer cuentas y de hacer balances", ha apostillado.

Durante su intervención con motivo de la inauguración del nuevo Centro de Salud número 3 de Albacete, el presidente autonómico ha querido poner de relieve que España tiene un sistema nacional de salud extraordinario", al tiempo que ha lamentado que la sanidad se haya metido también en la "coctelera" del rifirrafe político.

García-Page ha aprovechado estas palabras para referirse al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y al hecho de que España aceptara recibir en Canarias el barco. "España no podía haberse negado a atender la emergencia, no solo porque hay 14 españoles, que eso ya significaría suficiente motivo, sino porque realmente otros podrán no cuidar de su propia imagen en el mundo, pero España tiene un sistema muy avanzado, podíamos hacerlo y no hacerlo hubiera significado no estar al nivel ni de nuestro sistema sanitario ni de la imagen de España en el mundo", ha argumentado el presidente.

Dicho esto, ha añadido que "este tipo de crisis se atajan en el primer sitio donde se está preparado para atajarlas". Y "a lo mejor", ha dicho, "el primer sitio era España".

Considera que "está fundamentado todo el operativo", independientemente --ha afirmado-- de que "lo deseable siempre es la mejor coordinación con las comunidades autónomas", entre otras cosas porque "prestamos el servicio y eso siempre es deseable".

"Por lealtad institucional, pero también por eficacia, sobre todo porque la gente en los momentos de crisis se irrita con muchísima razón cuando entra uno a echarse la competencia o a arrojársela en manos del otro. O a decir, esto es mío, esto no es tuyo. Lo hemos visto en las crisis ferroviarias y esto es algo indeseable".

Finalmente, García-Page ha apuntado que "cuando las cosas se ponen mal, todo el mundo tiene que remar en la misma dirección". "Llegarán momentos de hacer cuentas y de hacer balances", ha zanjado.