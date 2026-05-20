Page elevará a Cortes y Congreso una iniciativa defendiendo sector de la cuchillería ante "el ataque frontal" de algunos

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, entrega una navaja al presidente regional, Emiliano García-Page. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado este miércoles que quiere elevar a las Cortes regionales y, posteriormente, al Congreso de los Diputados, una iniciativa "para defender y proteger el sector de la cuchillería y su industria", que se discutirá con el propio sector.

Durante su intervención en el Foro de la Industria de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado en Albacete, ha reclamado que todos los que presenten iniciativas en el Congreso sobre la cuchillería "lo primero que tienen que hacer es hablar con el sector". "Están en su derecho, pero hablándolas con el sector", ha manifestado.

Ha defendido en este punto "que las leyes sean duras con los que delinquen, pero no con los que, legítima, legal y decentemente, forman una industria y un sector como cualquier otro", y ha recordado que la Comunidad Autónoma ya tuvo "un antecedente" cuando el expresidente regional, José Bono, "tuvo que hacer todo un planteamiento junto con el sector para defendernos también de un planteamiento que se hacía desde el Gobierno en aquel entonces del PP".

"No parece razonable volver por las andadas", ha asumido García-Page, valorando que desde el Ayuntamiento de Albacete "también se mantenga con claridad, sea contra un partido distinto o contra el mismo" que lo que queremos hacer con el sector empresarial "en esta ciudad y en esta provincia es muy dinámico".

En este contexto, ha coincidido con el alcalde, Manuel Serrano, en su planteamiento del "ataque frontal, el ariete de profundidad que algunos le quieren meter al sector de la cuchillería", en referencia a la propuesta planteada por el PNV ante el Congreso para prohibir el uso de la navaja.

"Algunos tienen que rectificar y se lo vamos a exigir" y "lo vamos a hacer en positivo con un planteamiento de defensa a ultranza de este sector, dejando a salvo veleidades y cualquier otro tipo de ocurrencias" y "entendiendo que son legítimas las iniciativas que en el Congreso pueden hacer unos y otros", ha comentado.

PACTO PARA NO CRIMINALIZAR A LA NAVAJA

Previamente, en su intervención en el mismo acto, Serrano se ha comprometido a "liderar un pacto para que nadie criminalice un utensilio como la navaja, que tanta identidad y progreso ha dado y sigue dando a la ciudad de Albacete", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Serrano ha simbolizado ese pacto entregando una navaja a Emiliano García-Page "para sellar ese acuerdo y que entre todos trabajemos unidos para cimentar la industria cuchillera, que nos ha dado economía y nos ha dado identidad y orgullo colectivo y social a la ciudad de Albacete".

"Cuando leo que los cuchilleros de Albacete están preocupados por la petición del PNV de prohibir el uso de la navaja --ha dicho el alcalde--, coincido con la presidenta de Aprecu en que lo que se debe hacer es reforzar la persecución de las conductas ilícitas en el uso de armas blancas. Lo que hay que hacer es mejorar el control de los espacios públicos y endurecer las consecuencias jurídicas para quienes usen una navaja con fines violentos".

Serrano ha recordado que "en Albacete trabajan más de 1.000 personas en la fabricación de cuchillos y navajas y en la industria auxiliar. Si los cuchilleros muestran preocupación, Albacete está preocupada y su alcalde también. Por eso voy a liderar un pacto para que nadie criminalice un utensilio que le ha dado tanta identidad, tanto orgullo y tanto empleo y tanto futuro a la ciudad de Albacete".

"Estamos dispuestos a pelear junto con el sector cuchillero en el Congreso de los Diputados, ante cualquier partido político y ante cualquier instancia institucional donde sea necesario".

Serrano ha aprovechado para agradecer a García-Page su compromiso con Albacete, "porque cuando las instituciones se unen y reman en la misma dirección, hacemos que la sociedad avance y también damos más músculo a nuestras empresas y a las industrias para poder afrontar los retos del futuro".

A lo que ha apuntado que "las leyes deben de ser duras con los que delinquen, pero no con los que legítima, legal y decentemente, forman una industria y un sector".