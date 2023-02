Page escenifica la aceptación de candidatura a presidir C-LM

CUENCA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha formalizado su intención de ser de nuevo el candidato del PSOE para revalidar por tercera vez su mandato al frente del Ejecutivo castellanomanchego, anuncio que ha escenificado en la inauguración de una residencia en la localidad conquense de Cañete, un centro cuyas obras, ha recordado, fueron paralizadas por el Partido Popular cuando gobernó en la legislatura 2011-2015.

Tras apuntar que aún no ha recuperado todo lo paralizado por el PP, ha indicado que fueron 616 obras, "todos los hospitales, residencias centros de salud, institutos, carreteras, y la mayoría de los colegios".

"Llevamos muchos años intentando recuperar lo que estaba parado. Y por eso, en un momento simbólico para mí, aquí, en el corazón de España, quiero decir que hoy, a primera hora, antes de salir, he firmado un documento aceptando ser de nuevo el candidato de mi partido", ha dicho expresamente García-Page.

Algo que "para algunos puede tener importancia, para otros no", pero en definitiva un paso que da "fundamentalmente por varias razones", como que su partido le permite, acepta y asume que para él "está muy por delante España que el propio partido". "Si no aceptaran eso, yo no podría aceptar ser candidato".

De otro lado, acepta porque "hay mucho que recuperar", ya que "hay muchas empresas" por venir, proyectos importantes en todas las provincias en una región que ofrece "normalidad, sentido común y moderación".

PLAZAS RESIDENCIALES

El centro recién inaugurado cuenta con 44 plazas residenciales, de las que 34 están ocupadas por usuarios de centro. El área residencial dispone de siete habitaciones dobles, 19 individuales y seis dobles de posible uso individual. Se desarrolla en dos módulos alrededor de un patio atravesado por una galería de comunicación.

En este acto de presentación, García-Page ha tenido palabras para la primera edil de la localidad, Montse Poyatos, "muy buena persona, buena gente", lo que le lleva a "emocionarse por su pueblo".

Y es que, ha dicho, "no es lo mismo hacer una carretera" que inaugurar una residencia, un entorno donde se "echa amor".

Ha tenido una particular mención al expresidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto (PP), que "vino a Cañete a decir que no hacía falta una residencia", mientras que siempre ha defendido la instalación el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la provincia.

"HEMOS CUMPLIDO"

"Hemos cumplido con la palabra y hemos venido a poner en valor este centro. La gente piensa que pasamos el día haciendo promesas y no cumpliendo, pero esto ya tiene su valor", ha abundado.

En este punto ha reparado en su siguiente acto institucional, como es la inauguración del centro de salud de Carboneras de Guadazaón, también en la provincia de Cuenca.

Para García-Page, es importante "primer, convencer a la gente para que no enferme; segundo, prevenir antes que curar", y ahora Castilla-La Mancha es la región "que más ha incrementado el gasto en Atención Primaria".

Por eso, ha dicho, cuando se ven manifestaciones contra la sanidad --todas ellas "legítimas"--, ha pedido que no se mida a todos los gobiernos "por el mismo rasero", ya que por ejemplo Madrid, "la más rica de España", gasta menos proporcionalmente en esta materia.

También ha recordado los problemas de financiación que supone atender estos servicios en zonas como la provincia de Cuenca, comparando su situación con Fuenlabrada (Madrid), que "con la misma población", se apaña con "cinco centros de salud", realidad muy distinta a la de los conquenses.

LA ALCALDESA, EMOCIONADA

Poyatos, de su lado, ha sido la encargada de abrir el acto inaugural, intervención que ha aprovechado para asegurar que este día es "muy importante" para la villa, que por fin "ve en marcha la residencia".

Un recurso "vital e importante" para el cuidado de los mayores, y que llega "pese a las adversidades vividas". Lo que más le emociona, ha confesado, ha sido ver "cómo los abuelos han regresado a su pueblo", si bien hay gente que "se ha marchado" antes de disfrutar este regreso.

Poyatos ha puesto de relieve las nuevas oportunidades que están surgiendo en zonas despobladas de la región, algo que ha agradecido expresamente al presidente regional y a su 'número dos', José Luis Martínez Guijarro.

Como alcaldesa, ha querido acentuar que ha intentado ayudar desde el Ayuntamiento en todo lo que se ha podido "y creyendo en todo momento en este proyecto tan importante".

"PARÓN POLÍTICO"

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha recordado que el parón de estas obras se debió a "un posicionamiento político" del Gobierno 'popular'.

Ahora, la coordinación entre administraciones "ha sido fundamental" y se refleja en inauguraciones de este tipo, mientras que hace años "esta residencia sufrió descoordinación".

Así, en 2011, con la residencia "prácticamente terminada", hubo mucho "sufrimiento", ya que se escaparon del pueblo "servicios y recursos" por la paralización de las obras.

Al recuperar esa coordinación entre estamentos de la mano de Diputación y Gobierno regional se ha podido volver a trabajar para retomar estos proyectos y que "puedan ser una realidad".

"Hemos tenido cuatro años de mucho trabajo y coordinación que han permitido abrir estos centros y apostar por algo de forma incansable, como son nuestros entornos rurales", ha celebrado la consejera.

MARTÍNEZ CHANA LAMENTA EL PARÓN DE LAS OBRAS

El presidente de la Diputación provincial, Álvaro Martínez Chana, ha recordado también el "parón" que sufrió esta residencia y su desarrollo con el gobierno del PP, añadiendo que la pandemia supuso hace dos años "un empujón" para avanzar en esta infraestructura.

Refiriéndose a los mayores de la ciudad, ha asegurado que van a estar "bien atendidos", punto en el que ha agradecido a García-Page por su "implicación y apuesta" por las zonas despobladas de la provincia.

También ha hecho referencia a la gran cantidad de servicios sociales que impulsa su institución en esta zona, como los 400.000 euros de inversión para la ayuda a domicilio que se van a poner en marcha.

Aludiendo al transporte en la zona, ha dejado un recado para los críticos del Plan XCuenca que suprimió el ferrocarril, poniendo en valor que las alternativas están funcionando y están dejado de ser un servicio "de segunda o de tercera".