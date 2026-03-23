Page espera que el decreto por la guerra de Irán recabe "el mayor consenso posible" ante su votación en el Congreso

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el 'Foro de Diálogo Local: El relevo generacional en la agricultura’, en la Antigua Bodega Los Llanos, a 27 de febrero de 2026, en Valdepeñas, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). El - Eusebio García del Castillo - Europa Press

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha esperado que el decreto de ayudas del Gobierno frente a la guerra de Irán salga adelante con el "mayor consenso posible" cuando llegue el momento de votarlo en el Congreso de los Diputados.

En su intervención en la firma del convenio entre la Junta de Comunidades y la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha en materia de seguridad y salud laboral, ha reiterado su idea de que son las comunidades autónomas las que están pagando la puesta en marcha de estas medidas por parte del Gobierno central.

En este contexto se ha referido a la "crisis Trump, un fenómeno imprevisible que genera daño", García-Page ha señalado que los gobiernos, en este caso el suyo, quiere cumplir los compromisos, tarea que se complica, porque "toda crisis económica se traduce en problemas financieros en las administraciones públicas".

"O bien para compensar los daños, o bien por la bajada en definitiva de la recaudación, y particularmente las autonomías", ha mencionado el mandatario regional.

MÁS INVERSIÓN EXTRANJERA QUE LA MEDIA ESPAÑOLA

A pesar de estas dificultades, ha vaticinado que la región va a seguir recibiendo "más inversión extranjera que la media española".

"Solo con el volumen de expedientes, de inversiones que estamos manejando. Es para alegrarse, y al mismo tiempo para extremar la prudencia y la precaución", ha afirmado García-Page.

En este punto, ha mencionado que en 2025 "en España se redujo un 25% la inversión extranjera pero en Castilla-La Mancha se incrementó un 143%", lo que representa "un récord absoluto" en términos generales y en términos relativos.

A pesar de esta crisis, Castilla-La Mancha no va a dejar de ayudar a empresas que se quieran extender en el conjunto de España, o fuera, "en la dinámica de externalización", y "también a aquellas que vienen" de otris lugares.