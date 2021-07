Page fía el fin del conflicto independentista a alcanzar primero consenso político en Cataluña: "Si no, no hay solución"

TOLEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que el fin del conflicto independentista no llegará hasta que no se alcance en primer lugar el consenso político en Cataluña, extremo necesario para conseguir una solución.

Así lo ha asegurado desde un acto institucional en la localidad toledana de Tembleque, donde ha aseverado que tras ese primer consenso, debería alcanzarse un segundo a nivel nacional, "a nivel de todos los españoles".

"Si no, no hay solución, no hay camino. Y creo, sinceramente, que hoy, más que hace dos meses, las cosas pueden ir en esa dirección", ha indicado.

En esta línea, ha dicho tener la "expectativa positiva" de cómo pueden evolucionar las cosas en cuanto a la política nacional, consiguiendo que "se reduzca el nivel de crispación y frentismo".

"Me gustaría que en otoño se alumbraran acuerdos globales de país, pero no creo que haya solución ninguna en Cataluña si no hay consenso primero en Cataluña", ha abundado.