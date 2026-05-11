Page fija enero de 2027 para inaugurar el nuevo hospital de Puertollano y la segunda fase del hospital de Albacete

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura el nuevo Centro de Salud número 3 de la ciudad de Albacete - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha marcado en el calendario la fecha de enero de 2027 para inaugurar el nuevo hospital de Puertollano y la segunda fase del "gran" hospital de Albacete.

Así lo ha avanzado durante la inauguración oficial del nuevo Centro de Salud 3 de Albacete capital, que empezó a funcionar en marzo y que sustituye a las instalaciones sanitarias situadas en la Plaza de La Mancha, que se habían quedado pequeñas.

Centrándose en el hospital de Albacete, ha informado de que en junio entran en funcionamiento el servicio de endoscopias digestivas y neumología. Además, ha recordado que en Albacete el proceso está siendo sustancialmente distinto al de otros, porque "estamos haciendo un hospital nuevo en el mismo emplazamiento del hospital antiguo".

"A partir de enero del año que viene, empieza la tercera y quizás más delicada fase del gran hospital de Albacete porque es ya entrar en la obra directamente en todo lo que es el gran edificio antiguo. Eso puede llevar a alguna molestia más, no lo discuto, pero finalmente va a quedar un complejo del que vamos a sentirnos todos enormemente orgullosos", ha apuntado el presidente.