Page lamenta demagogia de Núñez, le pregunta si esto "es Gaza" y avisa de que no está cansado: "Ganas que tienen"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado este jueves la demagogia que se "gasta" el presidente regional del PP, Paco Núñez, y ha criticado su tono "más insultón que nunca" y que haya exhibido una "mala opinión" de la Comunidad Autónoma, preguntándole si acaso "esto es Gaza".

"¿Nada hacemos bien, todo es un desastre?", se ha dirigido García-Page en su réplica a la primera intervención de Núñez en el Debate sobre el Estado de la Región, que ha usado para mencionar hasta "13 veces" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "no menos de 20" veces se ha dirigido a él como presidente autonómico para recriminarle que no tuviera "ninguna dignidad".

En este punto, le ha preguntado "dónde estaba" Núñez cuando gobernaba María Dolores de Cospedal y si acaso "no sería alcalde de Almansa", el "niño bonito de Cospedal al que dejó en herencia a todo el Partido Popular que todavía le padecen".

Antes de ir "desmontando", ha dicho la demagogia del Partido Popular, el socialista también ha querido responder a las críticas de los dirigentes 'populares' sobre su cansancio. "Puede empeñarse en que estoy cansado, ganas que tienen ustedes de que me canse", ha contestado.

Al margen de ello, el presidente regional ha asegurado que la gente reclama "escuchar verdades, datos concretos, minuciosos, no demagogia" y "cuando uno se gasta demagogia, exageración, se tiene esa impresión tan nefasta de la Comunidad Autónoma, pues francamente es muy complicado construir ningún tipo de alternativa".

MÁS CLARO EL ESTATUTO QUE SI SERÁ CANDIDATO DEL PP

En este punto y ante las dudas planteadas por Núñez sobre la aprobación del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados, García-Page ha contestado que "está mas claro que el PSOE va a apoyar el Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso que si usted va ser o no candidato en las próximas elecciones".

Sobre las críticas a los datos de pobreza de la Comunidad Autónoma, el presidente regional ha señalado que este territorio ha "avanzado mucho" para combatirla, siendo junto a La Rioja y Extremadura "las que menos tenemos de España" y, sobre todo, la mitad de lo que había en la época de Cospedal.

"Que hablen de dependencia me sonroja, como que hablen de pobreza", ha continuado, recriminando igualmente que en el PP se atrevan a hablar de sanidad, cuando esta fue "la Comunidad Autónoma en la que más se implicaron con la motosierra de toda España".

Dentro del ámbito sanitario, ha considerado que al PP debería darle "vergüenza" el "haber suprimido la lista de espera, que nunca apareció ni siquiera en los ordenadores". Respecto de la promesa de Núñez para recuperar la carrera sanitaria "para todos", le ha recordado que eso supondría un gasto de 3.000 millones de euros, preguntándose si luego va a "despedir a miles y miles de profesionales".

"¿Ustedes creen que pueden soportar cualquier comparación con la sanidad que nosotros gestionamos y la que ustedes nos dejaron?", ha sugerido, añadiendo que aunque todos hacen anuncios, "ustedes anunciaban recortes" y los socialistas "lo contrario".

Emiliano García-Page ha aludido al "mantra del PP", que no es otro, a su juicio, que la presión fiscal, para reseñar que la de Castilla-La Mancha "es la segunda presión fiscal más baja de España" y recordar que fueron los 'populares' los que "pusieron 300 tasas nuevas" y Cospedal la que prometió quitar el céntimo sanitario "y lo que hizo fue doblarlo".

SEÑOR "EN PERMANENTE ESPERA DE TRAGEDIAS"

Igualmente, ha referido que en materia de educación "fuimos la Comunidad Autónoma líder en recortes", mientras que en materia del agua no le "ha dejado tranquilo" sobre todo porque el sitio donde se firmó ese documento --con presidentes del PP y su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo--, "se las trae".

García-Page ha defendido la actuación de su Gobierno ante la dana, afeando que Paco Núñez "es un señor que está en permanente espera de tragedias"; así como su Ejecutivo, que ha definido como "muy limpio, limpísimo, y honesto".

En este punto, ha aconsejado al Partido Popular que "vengan bien preparados" porque "como sigan gastando el insulto" van a salir "como casi siempre, escaldados". "Créame que yo no le subestimo", sobre todo teniendo en cuenta que "a lo mejor un día puede llegar a ser presidente de Castilla-La Mancha", se ha dirigido a Paco Núñez.

"Ha conseguido dejarme preocupado", ha finalizado García-Page, quien ha reconocido que "estaba más confiado" en que el líder del PP "podía sentirse más seguro en el cargo" y ofreciéndose "en lo que podamos echar una manita".