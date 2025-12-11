Page lamenta la "espiral preocupante" de un PSOE que entra "en barrena": "Escándalo tras escándalo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha lamantado este jueves ante la "espiral preocupante" por los casos de corrupción y acoso sexual que se suceden alrededor del PSOE en los últimos días, considerando que "la nave" socialista ha entrado "en barrena".

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, apunta que el PSOE no se merece "escándalo tras escándalo", pero en todo caso, él personalmente no va a perder "la moral". "No me la va a quitar quien no la tiene".

"Es muy triste compatibilizar la gestión de los temas de verdad, lo que preocupa a la gente, con este recorrido inmenso de noticias que además, creo que no van a parar", ha afirmado.