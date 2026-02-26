Page se muestra convencido de que el PSOE ganará las elecciones en C-LM si finalmente decide ser el candidato

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Talavera. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sigue sin desvelar si finalmente será el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Comunidades en los próximos comicios autonómicos, pero sí ha asegurado que si decide ser el candidato, los socialistas "ganaremos las elecciones".

"Es una decisión que no tengo tomada", ha insistido García-Page, quien ha querido aclarar que esa afirmación no es lo mismo que solo ser candidato si gana.

En este contexto, y sobre la ruptura del pacto en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ha criticado que el PP "ha traicionado lo firmado y ha traicionado la dignidad de esta tierra, además a conciencia".

"Estoy esperando a que rectifiquen, a que rectifiquen desde Castilla-La Mancha y a que rectifiquen desde la cúpula en Madrid", ha recalcado, añadiendo que lo que ocurre en torno a este texto "es un problema de dignidad y de cumplir con lo que se firma". "La verdad es que no sé ni siquiera cómo nos hemos llegado a fiar al firmar un compromiso, pero esto no puede quedar así", ha apuntado.

Dicho esto, García-Page ha querido aclarar que "hay muchísima gente decente en el PP que toma las decisiones correctas y que a lo mejor comete el error, como otros hemos cometido en el PSOE, de fiarnos de nuestros jefes".

De otro lado, preguntado por la subida de votos de Vox a nivel nacional, ha señalado que ese incremento es "un fracaso del PP y un éxito de la estrategia de la izquierda. Porque hay una parte muy importante de las estrategias de la izquierda, incluso de la más oficial, que lo que busca es que Vox suba. Descaradamente, vamos".

A su juicio, eso "puede terminar siendo un fracaso" porque "ahora mismo hay mucha gente en el PSOE que tiene prohibido hablar de que hay votantes del PSOE que pasan directamente a votar a Vox".

"Pero pasa ahora y ha pasado casi siempre, lo que está arrastrando los resultados del Partido Socialista es la política nacional y la acción del Gobierno", ha agregado el responsable castellanomanchego, quien considera que actualmente "hay demasiado calendario electoral".

Al respecto de las elecciones andaluzas, que se celebrarán en el mes de junio, el socialista piensa que el "escenario más favorable" para los interés del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "emparentar" las generales con los comicios en esta comunidad autónoma, pues siempre, siempre cuando han coincidido ambas "no sólo ha aumentado la participación, sino que siempre ha salido adelante, ha salido más reforzado el PSOE".

A SÁNCHEZ LE PESARÁ MUCHO LO QUE PASA ESTOS AÑOS

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha ha hablado del presidente del Gobierno interpelado sobre cómo pasará a la historia, para reconocer que no sabe cómo lo hará pero convencido de que "sin duda ninguna va a pesar mucho todo lo que está pasando estos años", algo que es "doloroso como mínimo y seguramente no estaba ni en sus planes ni en los de nadie".

"Yo creo que todo el mundo busca pasar no solo a la historia, porque todo el que ocupa un cargo de relevancia termina pasando, sino pasar en medio del mayor cariño posible", ha dicho, considerando que "cualquiera, incluso el presidente del Gobierno, querría pasar a la historia pudiendo salir a la calle con el cariño de la gente y siendo muy reconocido", pero subrayando que en este caso, y bajo su punto de vista, "no va a pasar así".

CITACIÓN A BONO

En otro orden de cosas y preguntado por el hecho de que el PP haya citado al expresidente del Ejecutivo regional, José Bono, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Emiliano García-Page ha respondido que conoce "muy bien" a Bono y "se va a defender muy bien".

"Yo puedo dar fe solamente, como comprenderán, de la parte que conozco a conciencia, que es la parte institucional, como presidente, que lo ha sido de Castilla-La Mancha", ha subrayado, señalando que en la vida privada de cada uno no opina ni se mete.