Page no entiende que Madrid no cierre 14 días y critica sus "acuartelamientos de media hora": "Se exige seriedad"

ALBACETE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido en que no es "entendible" que la Comunidad de Madrid no se sume a la región y a Castilla y León decretando un cierre perimetral de 14 días.

Así se ha pronunciado desde un acto con empresarios en Albacete minutos después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ordenara el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena.

Para el líder autonómico, no tiene sentido que a un paciente con positivo en COVID se le confine durante 14 días mientras se plantean "acuartelamientos de media hora" en la comunidad vecina.

Ha recordado que muchas comunidades autónomas, "del PSOE, del PP, nacionalistas o regionalistas" están tomando la decisión de cerrar durante al menos dos semanas, al tiempo que ha abundado en la contradicción de que para el PP esté bien visto "perimetrar España" y por el contrario no lo esté cerrar Madrid. "Entones, en Madrid, ¿el jueves no puedes salir, el viernes sí, y el lunes otra vez en casa?", se ha preguntado.

Ha puesto como ejemplo que a diferencia de Madrid sí se ordenan cierres en Murcia, Castilla y León y Andalucía, también gobernadas por el PP, a lo que ha sumado que los confinamientos selectivos ordenados por Isabel Díaz Ayuso a varias localidades y barrios de la capital se establecieron para dos semanas.

"La situación exige seriedad. Todos tomamos medidas dolorosas. En Madrid, confinar un barrio vale para 14 días pero la autonomía no... Es inentendible", ha afirmado, agregando que tras la reunión de este miércoles entre los gobiernos de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha queda patente el giro entre lo que Díaz Ayuso expuso a sus homólogos y lo que trasladó posteriormente en rueda de prensa. "Salí de la reunión con una idea y me he levantado con otra. Igual es cosa de la edad, pero creo que a Mañueco le pasaba lo mismo", ha zanjado.