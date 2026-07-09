Page, tras nuevo informe de la UCO: "El único muro que tendría que levantar" el PSOE "es contra todos los delincuentes"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM

GUADALAJARA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha evitado este jueves pronunciarse sobre el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

"No comento informe a informe. Yo me quedo con el conjunto", ha apuntado el dirigente socialista.

Preguntado al respecto en la localidad de Jadraque, donde preside el acto de Reconocimiento de Responsabilidad Demográfica en Castilla-La Mancha, García-Page cree que su partido, "el único muro que tendría que levantar", es contra "todos los delincuentes".