Page ofrece a C-LM para albergar una reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha ofrecido a Castilla-La Mancha para que albergue una reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones.

Así lo ha indicado el titular del Ejecutivo castellanomanchego, antes de reunirse en Venecia con el consejero de Agricultura, Alimentación y Pesca de la Región de Emilia Romagna, Alessio Mammi, donde ha realizado este ofrecimiento.

"Tengo la intención de plantearle a la presidenta del Comité de las Regiones, la posibilidad de celebrar una reunión o bien del conjunto del comité, que es más difícil, o de esta propia comisión en Castilla-La Mancha. Tenemos esa intención de albergarlo y de mostrarles además la eficiencia y la capacidad de organización que tenemos en Castilla-La Mancha", ha indicado en declaraciones a los medios.

Desde Venecia, García-Page se ha mostrado confiado en que este miércoles "se pueda dar un buen ejemplo en el Comité de las Regiones de lo que es el consenso entre los grandes grupos políticos".

"Ojalá y esta fuera la tónica habitual en España y en otros países que realmente se han abonado al frentismo más duro y más irracional. En Europa hay importantes esferas de consenso entre lo que significa el Partido Socialista y lo que significa el Partido Popular Europeo. Y aunque discrepamos en cosas, no son brechas ideológicas y no son tampoco antagonismos irresolubles. Podemos no estar pegados, pero no estamos de espaldas", ha destacado.

Por contra, ha lamentado que en España la política se caracterice hoy "por estar de espaldas unos a otros", asegurando que "así no hay forma ninguna de llegar a entendimientos".

"Las regiones en conjunto estamos dando un ejemplo de lo que es política en mayúsculas", ha dicho Page, confiado en que este miércoles vaya a haber "consenso en las grandes estrategias que España reclama y Castilla-La Mancha defiende", respecto a un nuevo equilibrio entre los factores ambientales y los factores agrarios.

"Se va a consolidar una posición claramente conservacionista en materia de agua. Claramente en el mismo camino que viene defendiendo Castilla-La Mancha. Y esto, de verdad que nos da una cierta tranquilidad. Nos puede costar más o menos llegar. Ya hemos avanzado mucho. Nos queda por avanzar, pero sabemos que vamos a favor de corriente. Nunca mejor dicho en Venecia, donde todo son corrientes. Vamos a favor de la corriente europea en materia de agua", ha concluido.