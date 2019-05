Page opina que la Constitución "se tiene que jurar sin decir tonterías y sin poner coletillas"

Publicado 21/05/2019 18:41:24 CET

"Solo yo tengo derecho a poner mi cara con las siglas, con el eslogan y el partido que yo quiera", ha añadido sobre el cartel de Unidas Podemos

ILLESCAS (TOLEDO), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aludido este martes al hecho de que los diputados de ERC o Junts per Catalunya hayan prometido la Constitución en catalán defendiendo una república catalana y la libertad de los políticos presos durante la constitución del Congreso, para destacar que la Carta magna se tiene que jurar "sin decir tonterías y sin poner coletillas".

"Yo que tengo el mismo cargo de presidente con la misma legitimidad y las mismas leyes que lo tiene el presidente de Cataluña. Yo tengo que jurar la Constitución sin decir tonterías y sin poner coletillas. Alguna vez habrá que dejar de una vez claro que solo se puede jurar de una manera, se jura en castellano o en cualquier idioma oficial del país, que es tan nuestro como del que lo habla", ha apuntado.

Tras compartir una comida popular en el Complejo París de Illescas (Toledo) con militantes y simpatizantes, ha agregado que, aunque critica a los independentistas "porque quieren liquidar España", cuando se presentan al Congreso y al Senado "lo mínimo que deberían hacer es no cobrar el sueldo", ha agregado.

Emiliano García-Page ha precisado que no estaba diciendo que no quieran poder cambiar la Constitución o que no puedan criticarla pero, a su juicio, "no pueden incumplir la ley en ningún caso, ni en lo que tiene que ver con los referéndum ni en lo que tiene que ver con los derechos a la igualdad de oportunidades que tenemos los españoles".

De ahí que se haya mostrado convencido de que "defender la unidad de España en estos momentos es más una obligación de la izquierda, que cree en la igualdad, que de los que se dan golpes de pecho de patriotismo pero se llevan el dinero a Suiza y Panamá".

De otra parte, ha anunciado que a Illescas --ha celebrado que el actual alcalde y candidato a la reelección, José Manuel Tofiño, sea senador-- va a venir "otra gran empresa, catalana" a instalarse --"puestos a irse a un sitio, que se vengan aquí", ha indicado--, aludiendo al hecho de que hoy también se ha conocido que en Guadalajara se va a instalar la promotora Merlin Propierties.

"SOLO YO TENGO DERECHO A PONER MI CARA"

El candidato socialista ha vuelto a referirse en este acto a la campaña publicitaria electoral de Unidas Podemos que usa su cara, subrayando que "se equivocan intentando hacer campañas difamatorias".

"El adversario de Podemos no es Page", ha dicho, y ha advertido: "Solo yo tengo derecho a poner mi cara con las siglas, con el eslógan y el partido que yo quiera, y que hasta que me muera es el mío".