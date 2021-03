Page pide "esfuerzos" a CCAA hacia una postura común y está dispuesto a "sacrificar" decisiones para lograrlo

TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a las comunidades autónomas que hagan "esfuerzos" en la búsqueda de un consenso nacional de cara a adoptar en el corto plazo las mismas medidas para contener el avance del coronavirus por la vía del consenso, "sacrificando posiciones y no pensando en partidos políticos".

Tras reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Plazas, García-Page ha dicho que ahora "no se puede alegar ignorancia", ya que hacerlo "no sería humilde" ante esta situación, toda vez que en ahora "ya se saben las medidas que surten efecto y las que no".

Por ello, ha abundado en solicitar a los responsables públicos, sobre todo "a los que creen en la unidad de España", que vayan todos "con el mismo paso".