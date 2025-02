Page pide a Europa ganar en autonomía y en unidad: "Este es el único camino posible" ante la coyuntura actual

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que lo único que tiene que hacer Europa en estos momentos es "tomar conciencia" de que tiene que estar "con un pie en el Atlántico, con otro pie en el resto del mundo, pero que tiene que tener la cabeza en Europa" y que "realmente tenemos que ganar en autonomía y en unidad". "Este es el único camino posible".

En declaraciones a los medios antes de asistir a la sesión de apertura de la 164ª Sesión Plenaria del Comité Europeo de las Regiones, en el hemiciclo del Parlamento Europeo, García-Page ha apuntado que ahora la lucha en el Planeta es entre "grandísimas" potencias como China y Estados Unidos y Europa, ya que, según ha dicho, Rusia "lo fue en su momento" y hoy queda ese efecto recuerdo, aunque "tampoco se puede pasar por alto por su potencia nuclear".

A su juicio, Europa "no puede ser el sándwich, no puede ser la parte que se come del bocadillo". "Nosotros tenemos que tener autonomía y personalidad que, además, al mismo tiempo, es lo que más nos permite navegar por este mundo proceloso de la globalización".

Sobre la reunión entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania, el presidente castellanomanchego opina que el presidente de EEUU, Donald Trump, "no persigue ninguna paz". "Trump lo que persigue es, en medio de este caos, 'a río revuelto ganancia de pescadores'". "Se pasan más tiempo hablando de petróleo, hablando de Alaska, hablando de intereses económicos para Estados Unidos y aranceles, que realmente de la guerra como tal, esta es la realidad", ha lamentado.

Volviendo a Europa, García-Page ha dicho que la Unión Europea no tiene que depender ni de la tecnología china ni de la tecnología americana, sino simplemente de la tecnología europea. "Tenemos posibilidades inmensas de desarrollar tecnologías propias".

"Tiene que ser consciente de que tenemos un mercado productivo y una competitividad diferente a las del resto, aquí se pagan mejores sueldos, aquí se vive de otra manera, pero también se producen servicios y productos de unas calidades extraordinarias y somos además un elemento de turismo, de sector servicios y patrimonial que en sí mismo va a ocupar mucho más espacio en el futuro".

En opinión de García-Page, "Europa tiene muchas posibilidades". "La única manera de no aprovecharlas es simple y llanamente que cada uno haga la guerra por su cuenta. Ese es el problema y es a lo que está jugando Trump, a dividir Europa cuando realmente el proyecto que nos ha ido bien a todos es el estar unidos", ha sostenido.