Page pide poner pie en pared y no cejar contra el "machismo asesino": "Es una guerra que se ganará con unidad y repulsa"

TOLEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido poner pie en pared y no cejar contra el "machismo asesino", convencido de que "esta guerra se ganará con tesón, unidad y repulsa, que tiene que ser sentida. Cualquiera puede ser víctima".

García-Page se ha pronunciado de este modo durante la inauguración del Centro de Día de Quintanar de la Orden, acto que ha empezado con un minuto de silencio por los dos últimas muertes por violencia de género ocurridas en las últimas horas, el de una mujer embarazada y su bebé en Escalona (Toledo) y el de una joven en Madrid, asesinada por la expareja de su madre.

"Hay quien diría que un minuto de silencio no es mucho. Créanme que si. Si nos diera lo mismo lo que ha pasado en Escalona o en Vallecas, si no dijéramos por aquí no, habría mucho más. Hay gente en España que no guarda un minuto de silencio e incluso le quita importancia" a la violencia machista, ha lamentado.

"No por favor, lo de Escalona es de una crueldad y una cobardía exagerada, porque matar ya de por si lo es, pero ir a matar a un niño que está en el vientre de su madre y que no se puede defender... Tenemos que ser consientes de que hay que poner pie en pared. Lo que más me molestaría es que en estos momentos la gente dijera que con tantas leyes como se han hecho y con todo lo que se ha dicho... No se equivoquen. Todos los días estamos atendiendo muchos casos y se salvan muchas vidas".

Dicho esto, el titular del Ejecutivo castellanomanchego ha defendido que antes de que España se dotará de leyes "fuertes" para luchar contra el machismo asesino, siendo Castilla-La Mancha "pionera" e incluso a nivel europeo en esta materia, "había muchos más asesinatos, que incluso no se sabían, no se reconocían o incluso se hacían bromas en el bar".

"Está guerra se va a ganar, pero con tesón, unidad y repulsa, que deja de ser testimonial y tiene que ser sentida, porque cualquiera puede ser víctima de los que se creen por encima por el hecho de ser de otro sexo, lo cual no deja de ser, encima, una falta de inteligencia extraordinaria", ha condenado.

"Esto hay que condenarlo y no vamos a cejar", ha insistido García-Page, que ha recordado que la normativa de Castilla-La Mancha no solo ampara a las mujeres víctimas de malos tratos sino también a sus hijos que quedan huérfanos, como los dos que deja la mujer asesinada en Escalona, que "además vieron el asesinato".