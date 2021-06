Page pide a PP C-LM que interceda para que no salga adelante en el Congreso la propuesta para no variar caudales

TOLEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al PP regional que "haga todo posible" para que este jueves no salga adelante en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley de su partido que pide que los caudales ecológicos no varíen, lo que supone "un duro golpe" para la región.

"No quiero tener silencio con lo que puede pasar en veinticuatro horas. Para que se retire una incitativa que supone un insulto a la región. Le pido al PP de la tierra que haga todo posible para que sus jefes en Madrid no den un golpe con el trasvase", ha reclamado el presidente autonómico.

Desde Noblejas, en un acto para presentar la planta piloto de producción de celdas para baterías Phi4tech, ha calificado esta iniciativa de "atropello ecológico", por lo que, a su juicio, el PP tiene que hacer valer una postura que beneficie a Castilla-La Mancha, al menos "intentarlo". "Callarse cuando uno está convenido de algo es igual de lamentable", ha advertido.

ARANCELES EN EEUU

De otro lado, se ha mostrado un tanto molesto porque se esté más pendiente de "tonterías y anécdotas" que de celebrar el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea de suspender durante un período de cinco años la aplicación de los aranceles derivados del conflicto por los subsidios entre Airbus y Boeing, pues afecta a productos muy importantes como el queso y el vino.

También, ha mostrado su descontento porque estas "anécdotas" --referidas a la conversación entre el presidente Pedro Sánchez y su homólogo americano Joe Biden-- tapen que España acogerá la cumbre de la OTAN en 2022.

MASCARILLA EN EXTERIORES

También, se ha alegrado "muchísimo" de las palabras de Sánchez de este miércoles avanzando que "pronto vamos a abandonar las mascarillas" en el exterior, pues, según García-Page, Castilla-La Mancha fue una de las primeras regiones en pedirlo.

"La principal materia prima de un país como el nuestro es la energía de nuestra gente y eso se complica mucho con la mascarilla. Es determinante dar este paso para que España empiece a sacar a flote toda la energía que tenemos. Que sea un paso definitivo para recuperar la normalidad y el positivismo", ha remarcado.