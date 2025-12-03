Page, sobre postura de Sánchez hacia Junts: "No se merece la gente de Puigdemont que el Gobierno se ponga de rodillas"

Archivo - El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el Debate sobre el Estado de la Región, en las Cortes de Castilla-La Mancha, a 15 de octubre de 2024, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Page inau - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado, sobre la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Junts, que "la gente de Puigdemont no se merece que el Gobierno se ponga de rodillas".

Así ha reaccionado a preguntas de los medios en Toledo antes del acto institucional en las Cortes con motivo del Día de la Constitución, respecto al real decreto para flexibilizar inversiones de ayuntamientos, medida pactada con Junts, y al ofrecimiento mostrado por Sánchez para reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, si ambas partes retoman el diálogo.

En este punto, ha tildado de "absurdo" que Junts vaya a respetar "más al Gobierno poniéndose de rodillas", cuando este partido no ha mostrado respeto al Ejecutivo central cuando les ha hablado "de pie".

"No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas", ha incidido.

Respecto a cesiones en materia de migración o vivienda, como demanda Junts, García-Page ha indicado que hará "todo lo posible para que eso no pase", para que "no se ponga en el mercado el concepto de igualdad bajo ningún concepto". "La igualdad no se puede poner en el mercado de la transacción política, de ninguna manera", ha espetado.

En esta línea, ha lamentado que se hayan "hecho demasiadas cesiones", apuntando que "todo el mundo harto de la cesión y de los privilegios que se buscan desde el independentismo", una situación que "ha traído dolor a Cataluña y dolor al conjunto de España".

"DISGUSTO" PARA EL PSOE

Si de cara a unas futuras elecciones, el PSOE se plantea ofrecer esta situación, el efecto para el partido sería para llevarse "un disgusto muy considerable", ha afirmado García-Page.

"Si vamos con la oferta presumiendo de habernos arrodillado ante Puigdemont y además se quiere ofrecer seguir así ante la situación política, me parece que nos estamos equivocando", ha lamentado.

Preguntado por esta situación de cara a seguir con esta legislatura, García-Page admite que "se puede gobernar así", aunque lo que ve importante "es saber si se puede o no cumplir" con lo que se ha prometido a la ciudadanía. "Hay muchas cosas que no se han cumplido", ha afeado.

Es una decisión que compete a Sánchez, ha afirmado García-Page, porque si él cree que puede seguir cumpliendo o que puede intentarlo, "está en su derecho". "Lo único que hay que valorar y ponderar es cuál es el coste que está teniendo aguantar a cualquier precio. El precio al final hay que pagarlo".