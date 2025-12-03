Page ve "complicado a veces" disociar lo personal y lo político tras decir Sánchez que Ábalos era "un gran desconocido"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha opinado que "a veces es muy complicado" diferenciar lo personal y lo político, tras afirmar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, era "un gran desconocido" en su faceta personal.

Preguntado por esta afirmación concreta, a preguntas de los medios antes de participar en el acto del Día de la Constitución en las Cortes regionales, ha dicho desconocer "las relaciones personales" entre Sánchez y Ábalos.

"Distinguir lo personal y lo político a veces es muy complicado, en la vida pública eso es un gran secreto. Yo ahí no puedo saber qué tipo de relaciones tendrían", ha remarcado.

Con todo, ha vuelto a insistir en que "no ha pensado nunca en que el presidente ni su familia estuvieran en un entorno de avaricia económica", algo que continúa pensando.

En este punto, en referencia a Ábalos, ha mencionado "que este grupo de primarios" está haciendo "un boquete muy considerable a todos los socialistas y al mundo del progreso en el país".

"Es verdaderamente dañino para todos y además nos hace sentir vergüenza. Me imagino a miles y millones de mujeres que han confiado siempre en el PSOE como la gran fuerza que ha cambiado y que ha apoyado el feminismo. Me duele pensar que sinceramente piensen que la mayoría somos así", ha rematado.