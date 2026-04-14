Page presume en Brasil de que C-LM lidera la confianza empresarial por su estabilidad financiera y económica

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page, en Brasil. - JCCM

TOLEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado este martes en Sao Paulo los datos que ponen a la Comunidad Autónoma a la cabeza de la confianza empresarial en España. El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en el marco del Interbev Wine Tasting (IWT 2026), un evento profesional celebrado en São Paulo (Brasil), concebido como una ronda de negocios con citas previamente agendadas entre bodegas productoras y compradores clave del mercado brasileño al que han asistido, de la mano del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, siete bodegas de la región.

"La exportación de vino y de productos agroalimentarios es la que hace despegar y batir récord año tras año a las exportaciones de Castilla-La Mancha. De forma que hemos venido a hacernos presentes, a apoyar a nuestras empresas, a organizar eventos que van a tener cada uno de ellos multitud de contactos con proveedores, con promotores dentro del mercado brasileño", ha explicado el presidente regional, que ha acudido a esta cita junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Hay otras autonomías que se van moviendo en la tabla, para arriba, para abajo, pero nosotros estamos realmente ya muchos meses, muchos trimestres siendo los primeros en el conjunto de España en gozar de la confianza de los empresarios", ha subrayado el mandatario regional, que ha justificado esta posición en el ranking estatal gracias "a que tenemos estabilidad económica, financiera y presupuestos, como Dios manda, y sinceramente eso se traduce en certeza para los que vienen desde fuera o para los ciudadanos y empresarios de Castilla-La Mancha que quieran ampliar negocios".

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL VINO

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que el vino de Castilla-La Mancha ha creado nuevas oportunidades de negocio en Brasil, uno de los países con mayor consumo de vino en todo el mundo, de la mano del Instituto de Promoción Exterior del Gobierno autonómico, que ha apoyado, por tercer año consecutivo, la presencia de bodegas regionales en la Interbev Wine Tasting, una cita profesional que permite contactos directos B2B con importadores y profesionales del sector en el mercado brasileño.

Este año la presencia de bodegas castellanomanchegas en este evento es la más numerosa de los últimos tres ejercicios, con siete bodegas participantes, que comparten espacio y reuniones de trabajo directas con bodegas brasileñas y con importadores en un mercado cuyo consumo vinícola creció el pasado año un 7 por ciento, y en el que se estima un volumen de negocio anual de 4.200 millones de dólares.

"Castilla-La Mancha es la cuarta Comunidad Autónoma de todo el país que más vino exporta a Brasil, pero estamos convencidos de que podemos ser los primeros, y por eso es fundamental estar en citas estratégicas como esta en las que nuestras bodegas pueden establecer líneas de negocio directa en el país", ha señalado la consejera, reconociendo que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur va a generar unas condiciones propicias para que el vino regional entre en el mercado brasileño con una mayor presencia, tanto por la reducción drástica de aranceles como por el reconocimiento de la calidad diferenciada.

"Brasil es una gran puerta de entrada para Mercosur, y estamos decididos a aprovechar la oportunidad que representa el acuerdo para aumentar nuestra presencia en este mercado", ha indicado Patricia Franco durante la visita que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha realizado a las siete bodegas participantes en este evento profesional: Pagos de Familia Vega Tolosa; Lagasca 91 Agroinvest; Pago de Vallegarcía; Mont Reaga; Nuestra Señora de Rus Sociedad Cooperativa; Los Gredales de El Toboso y Más que Vinos Global.