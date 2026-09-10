Page presume de que C-LM registre "uno de los mejores datos del país" en cuanto a creación empresarial

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pone en Albacete, la primera piedra de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico - JCCM

ALBACETE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado este jueves su satisfacción ante las cifras que, en el mes de julio, acreditan a Castilla-La Mancha como una de las comunidades autónomas del país con mayor crecimiento empresarial, siendo este dato el tercero mejor de la historia de la región desde que existen estos registros.

García-Page ha hecho estas declaraciones en Albacete tras la puesta de la primera piedra de ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. "Es verdaderamente importante que compartamos que aquí la gente viene a crear empresas, que esta es una dinámica de expansión y que algo está pasando en Castilla-La Mancha para que se sienta confortable el mundo económico y empresarial", ha referido.

"Aquí hay certidumbre, hay normalidad, hay estabilidad. Estamos en la política real, en la de los problemas, porque hay veces que la política se convierte en lo contrario. Cuando en una sociedad la clase política no solo no arregla los problemas, sino que se dedica a crearlos, es que estamos en una fase verdaderamente delicada y peligrosa", ha apuntado.

En este contexto, García-Page ha anunciado que este mismo viernes se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden de bases de ayudas a empresas que quieran formar parte de la estrategia aeroespacial de Castilla-La Mancha, que va a significar dos convocatorias de ayudas de un millón de euros.

"Esto es de las cosas que mejor se pueden hacer desde el poder público: seguir apoyando siempre, no solo la innovación, también la consolidación y la expansión de las empresas existentes", ha apuntado el presidente autonómico, que también ha recordado que el 75% de las empresas extranjeras que vienen a invertir en Castilla-La Mancha están en proyectos de reinversión y ampliación.

Asimismo, García-Page ha referido que, también este viernes, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha va a publicar el bono Crecimiento Pyme, dirigido a pequeñas y medianas empresas con actividad económica y centros de trabajo en la región, además de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.

OTRA AMPLIACIÓN

Con respecto al Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, García-Page ha recordado que, en su momento, "dijimos que íbamos a hacer una ampliación y ya la estamos haciendo", a la vez que ha anunciado que "para los próximos años habrá otra ampliación en otra parcela de 9.000 m2, de lo que tiene que ser un gran centro de atracción de empresas".

El presidente de Castilla-La Mancha no ha querido terminar su alocución sin antes hacer alusión a un dato del informe PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, al que el mandatario autonómico ha dado mucha importancia, y es el nivel de satisfacción del propio alumnado y de la comunidad docente.

"La propia satisfacción con el sistema que, además de ser determinante para aprender bien, significa una auto medición de nuestra propia calidad", ha rubricado.

NÚMERO DE EMPRESAS DUPLICADO

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado que el número de empresas que están dentro del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha se ha duplicado desde el año 2015, llegando a más de 70 negocios.

Amador Pastor ha asegurado que detrás de esas cifras hay algo más que estadísticas, hay profesionales que han encontrado oportunidades, empresas que han podido crecer y conocimiento que se está convirtiendo en actividad económica.

El consejero ha destacado que está ampliación permite aumentar en un 60% la capacidad del parque "ofreciendo espacios a nuevas empresas y acompañando a las que ya están aquí y necesitan crecer".

Asimismo, ha puesto en valor la conexión entre el PCTCLM y la Universidad de Castilla-La Mancha porque "queremos que nuestros estudiantes puedan formarse aquí y encuentren oportunidades para participar en proyectos de dimensión internacional" y ha recordado la incorporación de la Comunidad Autónoma al programa ESA-BIC de la Agencia Espacial Europea.

Este nuevo edificio cuenta con una inversión de más de 10 millones de euros y una superficie construida total de 5.265 metros cuadrados, de los cuales 3.150 se destinarán específicamente a las empresas y que contará además con salas de reuniones, áreas de trabajo compartido y zonas auxiliares.

"HOY ES UN DÍA BONITO"

De su lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha construido buena parte de su intervención sobre la singular coincidencia de esta primera piedra con dos circunstancias muy ligadas a la ciudad: la celebración de la Feria y el regreso este mismo jueves de los niños y niñas de la capital a las aulas.

"Hoy es un día bonito, un día peculiar", ha señalado, estableciendo un paralelismo entre una Feria capaz de aunar "tradición, cultura, identidad y patrimonio" con la modernidad que la mantiene plenamente vigente, y un Parque que parte también de una trayectoria consolidada para proyectarse hacia nuevos horizontes.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha puesto especialmente el acento en la transferencia de conocimiento hacia las empresas y ha explicado que la UCLM dispone desde hace menos de un año de un buscador que permite al tejido empresarial localizar directamente grupos universitarios capaces de responder a sus necesidades a partir de publicaciones científicas, proyectos de investigación, contratos y patentes.

El rector ha reiterado la voluntad de la Universidad de continuar colaborando con instituciones públicas y privadas y reforzando el vínculo entre generación de conocimiento y actividad empresarial.

En este ámbito, ha anunciado también la próxima publicación de las bases de dos convocatorias de ayudas, dotadas con un millón de euros, para empresas que se incorporen a la estrategia aeroespacial, así como la apertura de ayudas destinadas al crecimiento de las pymes.

El primer teniente de alcalde, Francisco Navarro, ha destacado que "el Parque Científico y Tecnológico es sin duda uno de los orgullos de la ciudad, y un elemento fundamental de desarrollo gracias también a la nueva incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, en el nuevo edifico que va a construirse en terrenos cedidos por el Ayuntamiento".

SOBRE EL FUTURO EDIFICIO

Previamente, el arquitecto y director del proyecto, Miguel San Juan, ha explicado las características del futuro edificio, concebido bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia y versatilidad, con despachos modulares que podrán unirse y adaptarse a las necesidades de cada empresa, salas de formación y espacios comunes, además de soluciones específicas de climatización, ventilación, iluminación y protección solar.

Miguel San Juan ha detallado un inmueble concebido para poder evolucionar conforme lo hagan las empresas alojadas en él: sus módulos podrán comunicarse entre sí para que cada compañía disponga de uno, dos, tres o más espacios en función de sus necesidades. Cada planta incorporará además sala de formación y espacios de relación y comunicación.

El proyecto apuesta igualmente por un mantenimiento sencillo, sistemas constructivos funcionales y soluciones de protección solar adaptadas a las condiciones climáticas de Albacete.

La jornada ha incluido el depósito de una cápsula del tiempo que permanecerá cerrada hasta 2050, en la que se han introducido documentos y elementos relacionados con la historia y la actualidad del Parque, entre ellos la escritura de fusión que dio origen a la Fundación PCTCLM, sus estatutos, la licencia de obra del edificio 6, banderas, publicaciones y el programa de la Feria de Albacete 2026.