Page y el PSOE a 100 días del 28M: Mejoría económica y única alternativa a un gobierno PP-Vox como mimbres del discurso

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha enfila la recta final de cara a las urnas con un centenar de días por delante en la que harán camino con la intención de exhibir gestión, ensalzar el mensaje de mejoría económica en las últimas dos legislaturas y apoyarse en el gran poder municipal que atesoró en los comicios de 2019.

Fuentes socialistas apuntan a Europa Press a cien días de la jornada electoral que los avances de los últimos dos mandatos serán la estructura del argumentario frente a lo que consideran el retroceso que puede suponer para dichos avances que una suma de fuerzas del PP y Vox den la vuelta al Ejecutivo castellanomanchego.

Por ello, y tal como ya se percibe en las ideas fuerza de los mensajes de las últimas semanas, la candidatura socialista se presentará como la única alternativa a un hipotético gobierno 'popular' condicionado por la postura de extrema derecha.

Con la seguridad de que García-Page es hoy por hoy la opción preferida de cara a escoger la papeleta el próximo 28 de mayo, aseguran desde la sede toledana de Santa María La Blanca que bajo su mandato se ha podido demostrar una forma de gobernar sin recortes, protegiendo el Estado del Bienestar y creando empleo. "Lo contrario que lo que hizo el PP cuando gobernó Cospedal", apuntan desde la dirección socialista a esta agencia.

Usando estos mimbres, auguran una campaña centrada en confrontar no solo modelos, sino también capacidad de gestión con el principal rival, Paco Núñez. Una gestión que quieren contraponer con el tono del líder 'popular' y lo que califican como "ocurrencias, insultos y bulos", en una estrategia que, a juicio del partido que hoy sustenta el gobierno, demuestra que el 'popular' no está preparado para gestionar la incertidumbre actual, ya que no genera confianza.

Así, apostarán por la figura de cercanía que otorgan a quien será su candidato --aún sin confirmar oficialmente--, ya que García-Page es para los suyos "garantía para la mayoría, la misma que no ve preparado a Núñez para el cargo".

Los datos económicos y su evolución en los últimos años son otro de los aspectos que se ensamblarán en los mensajes de la inminente precampaña. La mejoría en el empleo, la mayor inversión en sanidad o el incremento de partidas en educación serán los principales argumentos que pondrán encima de la mesa.

Con todo, la figura de "avance y progreso" que aseguran sigue vigente en la Comunidad Autónoma con el actual gobierno frente a la amenaza del "retroceso" que en su ideario representan PP y Vox es la carta que jugarán en las semanas que restan hasta recontar votos.

Los socialistas han exhibido sucesivamente encuestas que otorgan la mayoría absoluta a García-Page, una mayoría que en el caso de Castilla-La Mancha está fijada en 17 de los 33 diputados a repartir.