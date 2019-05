Page quiere acercarse a los 3.000 médicos en la atención primaria de C-LM

Publicado 19/05/2019 11:45:21 CET

YUNCOS (TOLEDO), 19 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quiere terminar la legislatura con casi 3.000 médicos más en la atención primaria de la Comunidad Autónoma, al sumar "más de 400 plazas nuevas" --a las que se sumarán las tasas de reposición y jubilaciones--a la "cifra récord" de 2.433 profesionales que hay en la actualidad.

Antes de compartir un desayuno con militantes y simpatizantes en la Plaza de la Villa de Yuncos (Toledo) en un acto al que ha acudido su hermana Josefina, García-Page ha considerado "esencial", para que funcione bien el sistema sanitario, que la gente "pueda ser atendido lo más cerca posible".

"De esa manera le estaremos dando el mejor servicio sanitario de los que hay en toda España a nuestra gente. No me conformo con una buena sanidad, quiero tener la mejor", ha incidido, asegurando que él garantiza la sanidad pública, como hace con la educación.

Dicho esto, ha comentado que en esta zona de la Sagra toledana "no se habla de despoblamiento" sino todo lo contrario, hecho que se evidencia en el incremento del número de familias que se inscriben precisamente para ser atendidas en la atención primaria, resaltando lo importante que ha sido cumplir con el objetivo del consultorio de salud de Yuncos.

Al hilo de este crecimiento poblacional ha avanzado el desarrollo de un plan estratégico para la Sagra, una zona que necesita planificación, y ha adelantado que "en poco va a empezar también una ola expansiva de instalación de empresas en otra comarca como la de Ocaña", de tal manera que "todo el perímetro de Madrid va a ser la gran caja pulmonar, como la M-80 industrial para el resto de España, y que la riqueza que se genere ahí se quede aquí".

En este punto, el candidato socialista ha referido al "estirón impresionante" que se está produciendo en algunas zonas de la región a nivel industrial como en el Corredor del Henares, lo que está generando mucho empleo, refiriéndose a los "alcaldes listos" que saben "aprovechar el viento".

Finalmente, se ha referido a los votos logrados por Vox en las pasadas elecciones generales y critica a los partidos políticos que "abiertamente evocan el machismo". "Pensaba que iba a ser imposible, que no iba a haber otra vez políticos que se atrevieran a exaltar el machismo", ha destacado. Finalmente, ha reconocido que el día 26 no quiere "ganar un poco" sino lograr una "mayoría clara para no estar pendiente de los caprichos de un solo diputado".

"PROMETIÓ Y CUMPLIÓ"

La alcaldesa y candidata, María José Gallego Ruiz, que ha iniciado su intervención destacando cómo el presidente regional "prometió y cumplió" al hacer realidad el Consultorio Local del municipio, ha recordado a sus vecinos que, entre la Diputación y la Junta, hasta Yuncos han llegado más de cinco millones de euros en subvenciones y ayudas. "Eso lo dice todo", ha manifestado.

Gallego Ruiz ha entregado a García-Page una publicación donde hace balance de gestión --"pudiera parecer gordo, pero es que se ha hecho", ha aclarado--, ha admitido que, aunque hay cosas por hacer, tiene claro lo que quiere para los próximos cuatro años, pidiendo en este punto al candidato a la Presidencia que cuando se desdoble el área de salud de Illescas se acuerde de Yuncos.

El presidente de la Diputación y secretario provincial del PSOE, Álvaro Gutiérrez, ha aseverado que la alcaldesa ha demostrado que le importan las personas y que es "exactamente igual que Emiliano" en algunas cosas como la pasión de su pueblo y el trabajo extraordinario realizado. Sobre García-Page, se ha mostrado seguro de que volverá a revalidar la Presidencia.