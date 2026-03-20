Page reivindica la mediación en la huelga médica para evitar que se "cronifique" la situación y lograr un acuerdo

El presidente regional, Emiliano García-Page. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado la figura de una mediación independiente para desbloquear la huelga médica estatal con el objetivo de que no se cronifique la situación, que "padecen las comunidades autónomas".

En un acto en Toledo con motivo de la celebración del Consejo del Agua, ha señalado que entiende que haya discrepancias, pero "lo que no se puede entender es que no se hable".

Al final, señala el mandatario castellanomanchego, "los que lo estamos pagando somos las comunidades autónomas, con suspensiones de operaciones, de intervenciones, de pruebas diagnósticas".

Esta situación que padecen las regiones "parece, a veces, como que no importara", extremo que ha lamentado García-Page, por lo que ha ofrecido la ayuda de Castilla-La Mancha para lograr esa mediación, con el fin de "conseguir un acuerdo de compromiso que no cronifique una situación como la que se está planteando".