Page reivindica el turismo como una herramienta para la paz y para que "la gente del mundo se conozca"

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page, en Brasil. - JCCM

TOLEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado que "hoy hay 53 conflictos, guerras abiertas en el mundo. Probablemente lo más útil el día de mañana para ayudar a la paz es que la gente del mundo se conozca". "Solo si la gente se conoce, se puede terminar queriendo. De manera que el turismo, terminará siendo, con seguridad, un buen instrumento para la paz".

Así se ha pronunciado este lunes en Río de Janeiro (Brasil) en el acto de presentación de destino turístico Castilla-La Mancha que ha tenido lugar en la ciudad ante más de medio centenar de representantes del mercado turístico y mediático brasileño, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El objetivo de una de las primeras citas institucionales del jefe del Ejecutivo regional y de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en este viaje a Brasil, es posicionar Castilla-La Mancha como destino complementario a los circuitos tradicionales del viajero brasileño en España, Madrid, Barcelona y Andalucía, generando interés tanto en el canal profesional como en medios de comunicación.

"Pueden zambullirse en la sabiduría del Quijote que nos recomienda que en la vida hay que atender a los sentimientos y los sentidos que tenemos. Si lo que se quiere es cultivar la cabeza, la civilización, la cultura, obviamente España es junto con Portugal, los dos únicos países de Europa donde se puede conocer la mezcla de las tres grandes religiones del libro: la religión cristiana, la religión musulmana y la religión judía", ha considerado.

CONSUMIR CULTURA, CIVILIZACIÓN E HISTORIA

En este sentido, el presidente ha explicado que más allá del mar y la playa, si lo que se pretende es "consumir historia, cultura, civilización, monumentos, catedrales magníficas, arte y pintura, España es, junto con Italia, un museo al aire libre". Y dentro de este magno museo ha destacado referencias como las ciudades de Toledo o Cuenca, en Castilla-La Mancha.

García-Page ha aprovechado el auditorio experto en el mundo turístico para fomentar las potencialidades gastronómicas, naturales y culturales de la región. "Consideren que si lo que se quiere es conocer realmente cómo se come en España, Castilla-La Mancha produce el 60% del vino de España, que representa el 14% del mundo", ha explicado.

Así, ha significado que hay recorridos como Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, que son "absolutamente para enamorarse" y "en medio está Castilla-La Mancha que puede complementar estas ofertas". Asimismo, dirigiéndose a aquellos que quieren empaparse de historia, "si se tiene poco tiempo, el mejor sitio de verdad para estudiar la historia de Europa de los últimos 2.000 años, porque además es el único en el que se puede testiguar el cruce de las religiones, es Toledo que fue dos veces capital de España".

Las primeras palabras del presidente hacia el grupo de expertos en el sector turístico brasileño han sido para evidenciar que "desde Brasil ir hasta España, 10 horas de vuelo, para bañarse, no es lo más normal y lo más razonable". Así, ha puesto de relieve, para ubicar a Castilla-La Mancha, una referencia mundialmente conocida, el libro más leído en el mundo después de la Biblia, El Quijote. "Hay mucha gente que piensa que La Mancha es un territorio de ficción, que es mentira. La Mancha es una región de verdad", ha rubricado.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha tenido también palabras de cariño, reconocimiento y admiración hacia Brasil. "España se tiene auténtica admiración a Brasil, y no solo por el fútbol. Esto hace que cualquier persona que quiera conocer España sabe que va a ser muy bien recibido", ha garantizado, recordando a su vez las credenciales de España como potencia turística, "hoy el destino más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo", ha rubricado.