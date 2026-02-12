Page resalta el dato "récord" de creación de empresas del último trimestre en Castilla-La Mancha

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page,en el Palacio de Fuensalida. - JC

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha resaltado este jueves que la región haya batido el "récord" de creación de empresas en el último trimestre y que solo en 2025 se hayan registrado un 33% más.

Durante su intervención en el acto de presentación de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha, se ha referido así a los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para asegurar que ese dato "explica mucho".

Precisamente, ha resaltado que antes de este acto se ha reunido con Puy du Fou, una empresa "importante" de las que vienen de fuera de España a invertir en Castilla-La Mancha, "que a su vez somos los que más inversión estamos atrayendo", ha comentado.