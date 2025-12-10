Page, tras la sentencia a García Ortiz, pide a PP y PSOE "no deslegitimar" el modelo judicial que ellos han pactado

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una foto de archivo. - JCCM

TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado tras conocer el contenido de la sentencia condenatoria al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y lo ha hecho pidiendo a PP y PSOE que no deslegitimen las decisiones del modelo judicial por las decisiones de órganos que ellos mismos han pactado.

En una entrevista con La Sexta recogida por Europa Press, García-Page ha zanjado el asunto diciendo que se trata de una cosa "juzgada" y que ya está decidida.

En todo caso, ha recordado que los tribunales "son colectivos" precisamente por las "diferencias de opiniones" que puede haber entre los juristas que han de tomar las decisiones. "En la mayoría de las sentencias hay opiniones discrepantes, incluso en el caso Gürtel", ha recordado.

Con todo, indica que si bien "todo puede someterse a interpretación", sí que existe una "guerra de relatos".

"Y la justicia no debe ser un problema de relatos, ni de unos ni de otros", ha afirmado, recordando que el Consejo General del Poder Judicial "es un órgano pactado por PP y PSOE", igual que el Tribunal Constitucional.

Por esta razón, apela a los dos grandes partidos, ya que "son los que menos" deberían "deslegitimar el modelo", toda vez que son "protagonistas del mismo". Esa deslegitimación, asegura, "podrian hacerla otros partidos políticos".

Volviendo al contenido de la sentencia, ha defendido que ya se trata de un hecho dirimido aunque "puede que haya quien quiera estirar el chicle y estar permanentemente en el frentismo" que se ha "instalado" en España.