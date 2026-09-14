Page sitúa a partir de noviembre el comienzo de las obras de ampliación y modernización del Hospital Mancha Centro

Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan - SESCAM
CIUDAD REAL 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las obras de ampliación y modernización del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan comenzarán a partir de noviembre, tal y como ha adelantado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Ha sido durante su intervención con motivo de la inauguración de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real, donde el presidente regional ha aprovechado para lanzar algunos anuncios en materia de sanidad.
Asimismo, y tras destacar los beneficios de la inteligencia artificial en la salud, García-Page ha anunciado que este martes, en la reunión del Consejo de Gobierno, se van a aprobar tres mesas de diagnóstico para el cáncer de mama "de las más avanzadas" que existen ahora mismo. Una irá al hospital de Ciudad Real, otra al Socorro de Albacete y otra a Guadalajara.
De otro lado, y en materia de empleo, también ha informado de que "antes de que acabe el año" se anunciará la nueva oferta pública de empleo que "no será menor de 3.500 puestos de trabajo públicos" para que "la ciudadanía siga regenerando el servicio público".
También ha aprovechado para comentar que, en noviembre, Castilla-La Mancha va a contar con una ley que autorizará a la Junta a la reconversión de los edificios públicos para que se puedan convertir preferentemente en viviendas. Sin ir más lejos, ha dicho, este martes se aprobará en Consejo de Gobierno la operación para el Virgen de la Luz en Cuenca, que albergará viviendas o el Archivo Histórico, entre otros.
"Con la ley que aprobaremos, que será norma ya en noviembre, nos llevará a contar con una operativa mínima, con una estrategia de 1.000 viviendas que tendrán obviamente su protección pública, que irán a evitar problemas, pero sobre todo a dar soluciones", ha dado a conocer el presidente.