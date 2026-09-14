Page advierte de que ningún funcionario será "víctima" de la IA en C-LM y avanza una estrategia pactada con sindicatos

Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha - JCCM

CIUDAD REAL 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en pleno debate sobre el uso de la inteligencia artificial (IA), ha querido dejar claro este lunes que en la región castellanomanchega "ningún responsable público ni ningún funcionario va a ser víctima de la inteligencia artificial".

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado la disposición de su gobierno a elaborar --"a medio y largo plazo"-- una estrategia de transición con la inteligencia artificial en el ámbito de la Administración, que estará pactada con los sindicatos.

Desde Ciudad Real, donde ha inaugurado la Ciudad Administrativa, ha puesto sobre la mesa la "preocupación" existente en la sociedad de qué va a pasar con la inteligencia artificial y "no sólo a dónde nos lleva como seres humanos", sino "cuántos puestos de trabajo pueden estar en riesgo por la inteligencia artificial".

"Hoy ya sabemos que el 90% de los diagnósticos los hace la inteligencia artificial, aunque obviamente lo siguen haciendo nuestros profesionales" o que "muchísimos millones de expedientes se van a tramitar de forma instantánea". Ante todo esto, a García-Page le sorprende que todavía ni siquiera en el ámbito sindical haya cundido la preocupación de qué va a pasar.

Ha recordado que hace tiempo anunció la elaboración de una estrategia de transición con la inteligencia artificial en el ámbito de la Administración. "Quiero que quede muy claro que en esta región ningún responsable público ni ningún funcionario va a ser víctima de la inteligencia artificial", advirtiendo de que ya circulan muchas propuestas para que se establezca una nueva plantilla en todas las administraciones. "Hay quien ya está incluso frotándose las manos".

El presidente castellanomanchego es consciente de que "hay que favorecernos lo más posible de aquello que nos da la tecnología, aunque tengamos al mismo tiempo que estar prevenidos con todo aquello que nos puede traer de malo"; pero "ciertamente" --ha sostenido-- "hay muchas cosas en las que podemos avanzar".