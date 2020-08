Page tiende la mano a PP aunque "solo quiera morderla" y acusa a Núñez de mandar "radiomensajes"

TOLEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page sigue con voluntad de llegar a acuerdos con el PP regional según ha revelado en una entrevista con Europa Press en la que ha explicado lo difícil que es seguir teniendo "la mano tendida" a gente no hacen más que "morderla" y que lleva meses llamándolo a él y a su Gobierno "poco menos" que asesinos.

Para el presidente es importante llegar a un consenso sobre todo en materia presupuestaria porque se consolidan estructuras a medio y largo plazo y ha precisado la satisfacción que siente cuando logra que el PP apoye iniciativas de su Ejecutivo que consolidan los servicios públicos.

Ha puesto como ejemplo la intención del Gobierno regional de aprobar en octubre un decreto que amplíe por tres las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género para que tengan acceso a un alquiler y lo que supondría para él lograr un apoyo 'popular' en este sentido.

Ha admitido no tener ninguna condición para llegar a este consenso y que el debate presupuestario ya tiene sus propios mecanismos que permite hablar de cosas "muy claras y concretas". Ha explicado que, según su experiencia, las enmiendas del PP en el último presupuesto no pasan del 1,5 por ciento. "A la hora de la verdad cuando se les pide alternativas no nos proponen ni un Lacasito".

Sobre las llamadas y mensajes supuestamente sin contestar del líder del PP en la región, Paco Núñez, el presidente regional ha asegurado que se ha enterado de todos ellos antes por Twitter y es que para él el PP no manda mensajes "manda radiomensajes" que están pensados para una nota de prensa o un mensaje de Facebook o un tuit.

"Soy dialogante, pero que no piensen que soy idiota y Paco Núñez tiene que entender que la región es muy generosa con su clase política pero que tiene mucha altura. Yo no le digo a nadie del PP que esté dando la sensación de querer ponerse a mi altura, que a la que se tiene que poner es a la de sus votantes, con eso tendrían que tener mucho ganado", ha concluido.

ATENCIÓN PRIMARIA

Sobre el objetivo de un 25 por ciento del presupuesto destinado a sanidad sea para la Atención Primaria, tal y como se planteó el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes, García-Page ha incidido que la intención es llegar a lo largo de la legislatura y ha insistido en que su Gobierno es, "con diferencia," el que más avanza en este sentido, consciente de que el problema es que se está aumentando el gasto de Primaria queriéndolo igualar al 25 por ciento, al mismo tiempo que sigue ampliando el gasto en el sistema sanitario global.

"Lo que dedicamos ahora a Primaria ya es bastante más de este porcentaje si siguiéramos con el presupuesto sanitario del Gobierno de Cospedal", ha añadido.

Para el presidente regional una vez que se acaben todos los hospitales en los que se está invirtiendo y se consolide el gasto derivado de la pandemia de coronavirus se superará "con creces" este porcentaje.

Por otro lado ha avanzado que el decreto sobre el registro de clientes en negocios de hostelería de la región está previsto que se apruebe la semana que viene.

El jefe del Ejecutivo regional ha manifestado que estas medidas de control no solo son para este mes de agosto sino hasta que se vaya el virus y ha explicado como este es un sistema "más eficaz" que el cierre total teniendo a los jóvenes en "aforos controlados" dando así más garantías a la hora del seguimiento del virus.

Ha matizado que no se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este lunes porque se están estudiando algunas alegaciones que ha realizado el sector de la hostelería.

También ha explicado cómo tanto el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, o él mismo podrían comparecer en las Cortes en un momento determinado para dar explicaciones sobre cómo se está utilizado el fondo estatal para la reconstrucción. Un tema que "en todo caso" será parte de su intervención el próximo Debate sobre el Estado de la Región, ha avanzado.

