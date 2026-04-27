Page tilda de "enormemente ambicioso" el Plan Regional de Vivienda y avanza su aprobación el próximo 6 de mayo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en la sede de FEDETO en Toledo, la Jornada ‘Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades. Modelos de negocio para el siglo XXI’, que organiza el periódico digital ENCLM. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes que el próximo 6 de mayo el Gobierno regional aprobará el Plan Regional de Vivienda que, según ha detallado, es "enormemente ambicioso" en todo tipo de modelos, pero sobre todo pensando en la gente joven, facilitando precios asequibles y promoviendo que la Administración impulse con el sector.

"Nosotros nos intentamos salir lo posible de la maraña ideológica que invade toda la legislación e intentamos simple y llanamente resolver problemas y hacerlo además de común acuerdo también con los ayuntamientos", ha subrayado García-Page durante la Jornada 'Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades. Modelos de negocio para el siglo XXI', que organiza el periódico digital ENCLM.

Durante su intervención, el presidente regional ha asegurado que el sector inmobiliario "necesita un salto" y "todo lo que tardemos en hacerlo va a agravar la situación y va a agravar el problema de crecimiento y puede significar un estrangulamiento", ha dicho.

Abundado en materia de vivienda, García-Page ha estimado que se necesitan en los próximos cinco años "no menos de un millón de viviendas". "Puede parecer una barbaridad", ha recalcado, pero "estamos hablando de 200.000 viviendas al año", que en todo caso --ha apuntado-- "es una tercera parte de lo que se llegó a hacer en la burbuja inmobiliaria España, que creaba 700.000 al año".

"Se necesitan, de verdad, porque llevamos mucho tiempo sin tomárnoslo en serio, sin que se planteen y con telarañas ideológicas en el sector inmobiliario. No digo en el sector, en la política en relación con el sector inmobiliario", ha recalcado.

Es por ello que cree que la ley del suelo y planes de vivienda, como el que se ha aprobado, es algo que "responde parcialmente a algunas cosas", pero "el plan de vivienda que no contemple modificaciones de la ley de vivienda, sobre todo los aspectos que introdujo la gente de Podemos, choca con un tapón casi cultural que es lo que se ha planteado".