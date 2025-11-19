Page tilda de "horroroso" el último informe de la UCO sobre el 'caso Cerdán': "Ojalá todo esto fuera una pesadilla"

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha calificado de "horroroso" el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha expresado que "ojalá todo esto fuera una pesadilla", tras la puesta en libertad del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por parte del Tribunal Supremo.

Preguntado al respecto después de protagonizar el foro 'La España Vertebrada' que organiza el diario 'El Mundo' en Toledo, García-Page ha apuntado que la puesta en libertad de Cerdán "es lo lógico y es lo normal". "La prisión provisional tendría que ser siempre una excepción y aplicarse lo menos posible; y a su vez que los juicios luego fueran lo más rápido posible también", ha dicho.

Pero lo cierto, ha proseguido, es que la puesta en libertad lo que presupone es que el juez ya tiene toda la información y todos los documentos y pruebas suficientes como para no tener miedo a que se puedan extraviar o se puedan perder. "Esa es la conclusión de fondo".

Y de hecho, ha manifestado el presidente castellanomanchego, este informe --el de la UCO-- que "da la apariencia de no ser el último", es "horroroso" para alguien que milita en el PSOE. "Ojalá esto fuera una pesadilla", ha dicho un García-Page, que ha querido resaltar en este punto la profesionalidad de la UCO.

"Estamos hablando de las personas que fueron el núcleo duro de confianza más íntima, más personal del presidente del Gobierno", y "quiero creer a todo el mundo" --ha continuado el jefe del Ejecutivo regional-- "cuando dicen que no se conocen porque esas cosas pueden pasar", algo que ha asegurado no va a discutir.

Tras lamentar que todo el núcleo duro del entorno de Pedro Sánchez se ve implicado "en uno o en otro sumario", Emiliano García-Page ha comentado que lo que más le ha llamado la atención, "es que desde el minuto uno de ganar las primarias ya se estaba concertando con las empresas y con las constructoras", algo que le parece "ofensivo".

En este punto, García-Page ha subrayado que "tenga la forma que tenga, la corrupción es corrupción". "Si se llegan demostrar todas estas informaciones, es corrupción. Me da lo mismo establecer categorías", ha enfatizado el presidente regional, quien asegura que todo lo que está ocurriendo es "muy dañino" para la convivencia democrática, "malo" para la salud de la propia democracia y particularmente "malo" para "los que militamos en el mismo partido político", porque "nos vemos afectados y manchados sin duda ninguna por la sombra como mínimo de la duda y de la desconfianza".

Volviendo a la figura de Cerdán, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que aunque el ex secretario de Organización del PSOE ya no milite en el PSOE y aunque se le dirijan todos los calificativos que se quieran, "el ciudadano tiene derecho a ofenderse mucho" porque son personas que han mandado mucho y que han decidido mucho y que lo han hecho en el entorno más directo del poder. "Es inevitable estar doloridos con este tema", ha incidido García-Page.

Aunque el presidente autonómico desconoce con detalle las ramificaciones de la trama, parece evidente --ha destacado-- que los informes de la Guardia Civil ya han sacado "una radiografía bastante precisa de cuál era el mecanismo de funcionamiento de esta trama".

No obstante, ha indicado, "lo importante es que paguen lo más duro posible con las consecuencias todos los que se vean imputados y juzgados". Y luego, ha considerado, los ciudadanos tendrán de una manera u otra que sacar conclusiones también políticas.

EL JUEZ DE VERDAD ES EL CIUDADANO

Para el político, ha espetado, "el juez de verdad es el ciudadano", y lo que a García-Page le gustaría es que al menos los que militamos en ideas progresistas "no establezcamos un elemento de baremo, de comparación de listones con el PP". "Yo para mi partido no quiero, bajo ningún concepto, que nos midamos por el listón de la corrupción del PP", ya que "no nos da ningún tipo de defensa ni de legitimidad de cara a la ciudadanía". "Yo aspiro a que mi partido sea infinitamente más limpio que lo puedan ser el resto de los partidos políticos".

Para terminar, García-Page ha remarcado que "la responsabilidad política siempre existe y existe además ante la ciudadanía". "Otra cosa distinta es que se depure antes de pasar por la urna, pero no tengo ninguna duda de que la urna es definitiva, es la responsabilidad última". "Esa responsabilidad se nos va a terminar exigiendo antes de que haya sentencias definitivas, porque se prolongan muchísimo en el tiempo las sentencias".