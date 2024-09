Page tomará la palabra en Ferraz ante sus compañeros 38 días después de su 'Hasta aquí' rosa en mano por el cupo catalán

TOLEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de esta región, Emiliano García-Page, tomará la palabra en el seno del Comité Federal previsto para este sábado en la sede del partido, en la madrileña calle Ferraz, según confirman a Europa Press fuentes de su entorno, que no precisan el contenido del mensaje que enunciará ante sus compañeros.

El líder socialista, el que con más rotundidad ha criticado las negociaciones entre el PSC y ERC para facilitar la gobernabilidad en Cataluña en la figura de Salvador Illa a cambio de la cesión de la gestión del cien por cien de los tributos recaudados en esa comunidad autónoma a la Hacienda catalana, volver a pronunciarse al respecto 38 días después de protagonizar una declaración institucional en la que elevó el tono contra las cesiones al partido independentista.

Desde la sede del Gobierno castellanomanchego, el Palacio de Fuensalida, dos minutos antes de la hora convocada y con una rosa en la mano, Emiliano García-Page se pronunció después de que ERC ofreciera los primeros detalles del preacuerdo para investir a Salvador Illa como president. "No me vincula. No saldrá adelante. Hasta aquí", zanjó tras el atril institucional del Gobierno castellanomanchego.

Este sábado, 38 días después, volverá a pronunciarse al respecto. Desde aquel 31 de julio, apenas ha protagonizado dos apariciones públicas, la primera de ellas en el sepelio del exalcalde de Albacete Manuel Pérez Castell; y la segunda esta misma semana para participar en un foro sobre parlamentarismo en Toledo. Desde entonces y hasta ahora, Salvador Illa ya ha asumido del cargo de president del Gobierno catalán.

La intervención que García-Page protagonizará este sábado llega en la misma semana en la que, en primera instancia, su consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, cargara contra la portavoz del PSOE, Esther Peña, en plena discusión al respecto de si las cesiones fiscales a Cataluña son un cupo, un concierto o una financiación singular. "Nos toman por tontos", dijo el responsable de la Hacienda castellanomanchega.

Solo un día después, era el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien respondió frontalmente a la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, tras sugerir que las bonificaciones fiscales que disfrutan las empresas que se instalan en Cuenca, Teruel o Soria son otro ejemplo de financiación singular. "Es una broma de mal gusto", dijo el 'número dos' de García-Page.