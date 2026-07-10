Page traslada la "solidaridad" de C-LM con las víctimas del incendio en Almería y ofrece colaboración a Moreno

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

CIUDAD REAL 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado este viernes la "solidaridad" de Castilla-La Mancha con las víctimas del incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos, que deja ya once fallecidos.

Desde Poblete (Ciudad Real), donde ha asistido a la inauguración de las obras del Plan de Sostenibilidad en Parques y Yacimientos C14, en el Parque Arqueológico de Alarcos, García-Page ha ofrecido colaboración al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Ha calificado de "tragedia enorme" el incendio declarado en Almería, que, según ha dicho, va a requerir de "un enorme esfuerzo" de "solidaridad emocional" y, por supuesto, de ayuda. "Les deseo lo mejor y les ofrezco como presidente de Castilla-La Mancha toda nuestra colaboración".

"Un incendio voraz que seguramente ha sorprendido por su rapidez y que ha pillado a mucha gente desprevenida", ha añadido García-Page, que ha querido hacer hincapié en que "frente a la frivolidad de algunos", muchos de los incendios y catástrofes que se están viviendo actualmente están dejando "muy claro" el cambio climático.

"Nadie puede frivolizar con este tipo de cosas e incluso diría que tienen que salir este tipo de tragedias para que también se vayan del escenario político todos aquellos que hacen de la muerte, del dolor, de la tragedia, siempre un escaparate de miseria política".