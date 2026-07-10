Ayuntamientos de C-LM trasladan su pésame y solidaridad por el incendio de Almería

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha. - Europa Press

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de las cinco capitales se han sumado este viernes al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en todos los ayuntamientos de España como muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo andaluz y, de manera especial, con la provincia de Almería, tras el grave incendio forestal que ha provocado un elevado número de víctimas y desaparecidos.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido el acto de la capital, donde ha trasladado las condolencias a los familiares de las personas fallecidas y ha expresado el deseo de que las personas que permanecen desaparecidas puedan ser localizadas cuanto antes en las mejores condiciones.

Velázquez ha recordado que España conoce bien el drama que provocan los incendios forestales y ha evocado tragedias que permanecen en la memoria colectiva, como el incendio de La Riba de Saelices (Guadalajara), en el que fallecieron once personas, además de otros grandes incendios registrados recientemente en comunidades como Galicia y Castilla y León, "los incendios son terribles y dejan una huella imborrable en las familias, en los municipios y en todo el país, son tragedias que nunca podremos olvidar", ha afirmado.

El alcalde también ha aprovechado para hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de todos los ciudadanos ante las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios que afectan estos días a gran parte del territorio nacional.

En Cuenca, la alcaldesa en funciones, Saray Portillo, ha presidido el minuto de silencio bajo los arcos del Ayuntamiento, acto en el que han participado también la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el diputado provincial de Prevención, Extinción de Incendios, Emergencias y Medio Ambiente, Rodrigo Molina; y miembros de la Corporación municipal, así como representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y trabajadores del Ayuntamiento.

Saray Portillo ha mostrado sus "condolencias y su más sentido pésame a los familiares de las víctimas, dando mucho ánimo también a los de los desaparecidos".

Asimismo, ha agradecido su labor y dado "mucho ánimo a todos los profesionales que han estado trabajando y siguen trabajando allí en estas trágicas circunstancias".

CIUDAD REAL

En Ciudad Real, el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, ha presidido el minuto en la capital, señalando que "siempre el verano nos deja momentos complicados y duros, pero cuando se trata de pérdidas humanas, es mucho peor".

El primer edil capitalino ha puesto a disposición de la comunidad vecina los recursos municipales que precisen y traslada a los familiares y amigos 'todo el apoyo en estos momentos tan complicados'.

"No olvidemos que estamos ante un fenómeno cada vez más complicado y agresivo, por eso tenemos que estar en alerta porque hablamos de una de las mayores tragedias que afronta nuestra sociedad durante los meses de verano".

La portavoz del Gobierno de la Diputación en Ciudad Real, Rocío Zarco, ha destacado que la Diputación ofrece la colaboración del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real para cualquier actuación que pudiera requerirse.

Por su parte, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa, ha insistido en la necesidad de extremar la prudencia durante los meses de verano y ha recordado que cualquier actuación negligente puede desencadenar consecuencias irreparables.

También en el municipio de Tomelloso se ha celebrado un minuto de silencio en memoria de las víctimas, en la que la Corporación municipal, trabajadores del Ayuntamiento, vecinos y representantes de los cuerpos de seguridad, entre ellos Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, se han sumado a este gesto de duelo.

Tras el minuto de silencio, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha trasladado el pesar de la ciudad por la tragedia y ha mostrado su cercanía con las víctimas y sus familias. Navarro ha destacado la gravedad de los hechos y ha expresado su deseo de que los heridos se recuperen lo antes posible, que las personas desaparecidas sean localizadas con vida y que sus familiares encuentren consuelo en estos difíciles momentos.

GUADALAJARA

En Guadalajara, su alcaldesa, Ana Guarinos, ha señalado que Guadalajara conoce bien el dolor que provocan este tipo de sucesos, recordando el incendio de 2005 de Riba de Saelices, y ha apelado a la prudencia y a la prevención ante el elevado riesgo de incendios durante los meses de verano.

La alcaldesa ha insistido en la importancia de extremar las precauciones para evitar que se produzcan incendios forestales y ha mostrado el apoyo de la ciudad a quienes están sufriendo las consecuencias de esta catástrofe. Con este minuto de silencio, el Ayuntamiento de Guadalajara ha querido expresar su respeto, cercanía y recuerdo a las víctimas y trasladar un mensaje de unidad ante una tragedia que ha conmocionado a toda España.