Page urge a afrontar el relevo generacional en el campo como "una cuestión de Estado, más allá de fronteras ideológicas"

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, en la 8ª Reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité de las Regiones (CdR). - JCCM

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, que ha urgido este mediodía en Bruselas a abordar el relevo generacional en el sector primario,"una cuestión de Estado" y "una cuestión estructural, que va más allá de las fronteras ideológicas", ha puesto como ejemplo a Castilla-La Mancha, donde "en los últimos diez años, se ha conseguido incorporar a dos jóvenes al día", una cifra que constituye "la mitad de los que se están incorporando en mi país, en España".

Según informa el Gobierno regional, el presidente ha hecho estas declaraciones en su intervención en la 8ª Reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité de las Regiones (CdR), en la que ha liderado el dictamen para la promoción del relevo generacional en el sector primario, que ha sido aprobado prácticamente por unanimidad.

Una ponencia encargada a la delegación castellanomanchega y encabezada por Emiliano García-Page, en la que se ha buscado de una manera deliberada el consenso, "de manera que lo que se vaya tramitando llegue a buen puerto", ha indicado.

En el seno de este órgano consultivo de la Unión Europea, el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que el relevo generacional constituye "un desafío de largo alcance".

"Estamos hablando de algo que choca por completo con el cortoplacismo y con las urgencias a las que se ve sometido hoy el mundo y también la Unión Europa".

A este respecto, ha advertido que "va a requerir tiempo para su implementación" y "una reflexión de varios mandatos", por lo que ha considerado "esencial que exista un consenso".

A juicio de García-Page, es "posible" afrontar con éxito este fenómeno, más aún, ante la llegada de la inteligencia artificial y la consolidación de la tecnificación en el campo, un escenario en el que "una buena tarea de la condición humana, del ser humano, una buena forma de buscarse la vida, va a ser su relación con el medio natural, con el campo, con la ganadería".

"Quizás aquí la inteligencia artificial tenga menos que aportar que en otros sectores donde se desplazará la mano de obra", ha ahondado.

UNA PAC JUSTA TAMBIÉN FOMENTA LA SEGURIDAD

Todo ello en un escenario en el que se debate también el futuro de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, razón por la que el presidente autonómico ha aseverado que "la seguridad no solamente lo es frente a una amenaza de Rusia o de un Estado vecino", sino que se refiere a "un concepto más completo" en el que, al igual que ocurrió con el COVID, la seguridad también es la necesidad de tener autonomía y soberanía alimentaria y la de tener, en definitiva, uno de nuestros motores económicos, el sector primario, absolutamente en funcionamiento y con autonomía".

En este marco, el jefe del Gobierno castellanomanchego ha agradecido "todas las aportaciones" recibidas para la elaboración de este dictamen en el Comité de las Regiones, un documento "comprometido" que "propone posibles enfoques y soluciones", tal es el caso de la "reserva del diez por ciento de la Política Agraria Comunitaria", ayudas específicas y créditos para la incorporación de jóvenes al sector primario, entre otras.

ENVEJECIMIENTO Y DESPOBLACIÓN, DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

También en esta intervención institucional, García-Page ha insistido en la necesidad de frenar el fenómeno de la despoblación y de hacerlo a través de la mejora "de las condiciones de vida" que se resumen, ha dicho, "en tener o no tener cerca la sanidad, los servicios públicos, buenas comunicaciones", como factores que "influyen más en que una persona joven quiera o no quedarse en un municipio".

"Se requiere de un estímulo muy concreto de la cohesión social, que es cohesión en primera instancia entre el mundo rural y el urbano", ha añadido.

Finalmente, y tras considerar que "la Unión Europea lleva muchos años invirtiendo miles y miles de millones de euros en el campo y en la ganadería, en la Política Agraria Comunitaria", el presidente regional ha concluido su intervención preguntándose "si después de tanto dinero invertido, realmente puede morir de éxito el campo en Europa".

"Para poder optimizar nuestra propia inversión, tanto dinero invertido, yo creo que es indispensable que aseguremos que esa inversión sigue en el tiempo y hay relevo generacional", ha apostillado.