Page urge a explorar un Pacto de Estado para blindar el gasto farmacéutico: "El sistema no es infinito, la demanda sí"

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha urgido a avanzar en la búsqueda de un Pacto de Estado que sirva en España para blindar a futuro el gasto farmacéutico, tanto el hospitalario como el general. "El sistema no es infinito, la demanda sí".

Durante un acto que ha servido de la mano de los sindicatos con representación en el sector sanitario para anunciar la recuperación de la carrera profesional, García-Page ha pedido ayuda a las formaciones sindicales en este cometido.

En esta misión, ha dicho, incluso "hay gente en el PP que piensa lo mismo": "Muchos están en la misma tesis de que hay que llegar a un acuerdo".

Y es que, en su opinión, "habrá tensiones en el sistema sanitario como las habrá en el conjunto", razón por la cual, "o se llega a un acuerdo en la materia, o este país se estará engañando a sí mismo".

Un pacto que urge pero que, tal y como ha abundado, no debe desviar la atención de la necesidad de un acuerdo global también en materia de financiación autonómica.