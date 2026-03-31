Page ve "duro" denunciar a un Gobierno del mismo partido pero alerta de que se está "rozando" el delito ecológico

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo. - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comentado que el Gobierno autonómico ha autorizado el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, lamentando el "duro" trance de tener que denunciar en los tribunales "con importantes consecuencias" a un Gobierno "del mismo partido político".

García-Page, durante su intervención este martes en su visita al Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral C-LM en Talavera de al Reina, ha manifestado que esta "falta de cumplimiento" de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo podría entenderse por muchos servicios jurídicos incluso como "delito ecológico".

"Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un gobierno que es de su mismo partido político", ha reivindicado.

El presidente castellanomanchego ha recordado que han dado "más de un año de margen" para la ejecución de las sentencias pero, finalmente, han tenido que tomar una decisión "práctica y clara".

En todo caso, ha confiado en que haya "solución" para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a "retirar el pleito" contra el Gobierno de España.