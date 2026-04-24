La Pandorga da el paso hacia el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional con el respaldo del pleno

CIUDAD REAL 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado este viernes un paso fundamental para reforzar la proyección de una de sus celebraciones más emblemáticas al aprobar por unanimidad el inicio del expediente para solicitar la declaración de la Pandorga, que se celebra cada mes de julio en la capital provincial, como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El acuerdo ha contado con el respaldo de toda la Corporación, lo que ha permitido activar un proceso que busca el reconocimiento oficial de una cita profundamente arraigada en la identidad manchega.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha avanzado que el Consistorio continuará impulsando una campaña de apoyo institucional y ciudadano basada en la recopilación de adhesiones, material gráfico y publicaciones que refuercen la candidatura.

El expediente presentado se sustenta en cinco criterios técnicos, entre ellos la antigüedad y continuidad de la fiesta, su valor cultural y etnográfico, el alto grado de participación social, su creciente repercusión turística y mediática, así como su impacto económico en la ciudad.

En este sentido, el Ayuntamiento ha destacado el papel de peñas y colectivos culturales en la dinamización de una celebración que moviliza a miles de personas durante varios días.

Además, se ha puesto de relieve el aumento progresivo de visitantes en los últimos años, con una presencia cada vez mayor de turistas de otras comunidades autónomas, así como el efecto positivo que la Pandorga genera en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha agradecido el respaldo unánime de los grupos políticos y ha subrayado que, más allá de los requisitos técnicos, el proceso requiere también de una decisión política firme.

En este sentido, ha incidido en la importancia de contar con el apoyo de la Junta de Comunidades y de aunar esfuerzos para lograr que el Gobierno de España otorgue finalmente este reconocimiento.

IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL

En la misma sesión, el pleno ha aprobado por unanimidad el reglamento de la carrera profesional de los empleados públicos municipales, dotado con una partida inicial de 500.000 euros, que permitirá a la plantilla progresar en su trayectoria dentro de la administración en función de criterios objetivos.

El concejal de Personal, Guillermo Arroyo, ha señalado que el nuevo sistema busca reconocer el compromiso de los trabajadores y fomentar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, ha destacado el consenso alcanzado tanto a nivel político como sindical tras un proceso de negociación que ha garantizado la viabilidad jurídica y económica del modelo.

Durante el debate, los grupos han respaldado la medida, aunque con matices. El edil socialista Nacho López-Pastor ha planteado la necesidad de abordar una reorganización del área de Personal, mientras que la portavoz de Ciudadanos, Eva María Masías, ha incidido en la importancia de asegurar la financiación en futuros presupuestos.

AYUDAS A HERMANDADES Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

A propuesta de Vox y Ciudadanos, el Pleno ha aprobado también la creación de una línea de subvenciones destinada a hermandades y cofradías, con una dotación de 20.000 euros para las hermandades que no procesionan durante la Semana Santa y de 100.000 euros para las de Semana Santa, con el objetivo de apoyar sus proyectos y la conservación de su patrimonio.

En materia patrimonial, ha salido adelante la moción para la conservación de la fachada de la iglesia de San Pedro y un tramo de la muralla medieval, así como la elaboración de un plan integral que incluya la colaboración con el Obispado de Ciudad Real para la restauración del patrimonio eclesiástico.

Además, todos los grupos han coincidido en impulsar un estudio para la rehabilitación de la barriada de Pío XII y en solicitar a ADIF la cesión de la antigua estación de pasajeros del Parque de Gasset.

Por el contrario, no ha prosperado la propuesta del PSOE para modificar el presupuesto con el fin de redactar un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) ni la moción de urgencia presentada por Vox en contra de la regularización masiva de inmigrantes y establecer la "prioridad nacional" en el acceso a recursos públicos y ayudas sociales.