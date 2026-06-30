La Pandorga se extiende durante todo el mes de julio en Ciudad Real con aspiración de Interés Turístico Nacional

Presentación del programa de la Pandorga - AY CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Ciudad Real, Mar Sánchez, ha presentado este martes la programación de actividades que, este año, van a desarrollarse a lo largo de todo el mes gracias a la implicación de toda la sociedad ciudadrealeña.

La Pandorga, ha destacado la edil, es una de las celebraciones más importantes de Ciudad Real, que representa "la identidad, tradiciones y forma de entender la convivencia".

Mar Sánchez ha detallado la programación elaborada para este año, en la que se combina "tradición, cultura, patrimonio, música, deporte, actividades en familia y solidaridad", con propuestas pensadas para todas las edades que suponen también un aval en el camino hacia la obtención de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"Es un objetivo que nos ilusiona como ciudad, ambicioso, pero creemos que nuestra fiesta reúne todos los valores para conseguirlo", ha afirmado Mar Sánchez.

Sánchez ha mostrado la gratitud del Ayuntamiento a toda la sociedad capitalina por su implicación para obtener la distinción nacional. "La declaración no será un reconocimiento al ayuntamiento, será un reconocimiento a generaciones de ciudadrealeños que han mantenido viva esta fiesta y que hoy siguen haciéndola crecer con su esfuerzo y su cariño", ha declarado.

Las actividades de Pandorga comenzarán ya desde el mismo día 1 de julio con la presentación del cartel anunciador de la fiesta, obra del pintor ciudadrealeño Ángel Barroso, y el acto de exaltación de La Pandorga que estrena este año la Hermandad de Pandorgos.

El día 3 se celebrará la presentación de la Dulcinea 2026 y sus damas; el 4, Festival Paco Rock; el día 10, concierto de 'Los 40 Summer' y más música el día 29 con 'Los 40 Classic' en el que actuarán los grupos Los Inhumanos y Los Refrescos en La Granja.

Volverán a repetirse citas clásicas como el 'Taller de la Seguidilla' a cargo de los grupos folclóricos y la 'Pandorga para Niños' de la Hermandad de Pandorgos.

Este año la exposición 'La Pandorga, más que un pañuelo de hierbas' se ofrecerá del 20 al 26 en el Centro Social de Santiago.

Entre las novedades se incluye la carrera nocturna de 5 kilómetros el día 25, para la que ya hay registradas más de 500 inscripciones.

Y, por supuesto, las citas más importantes del calendario que volverán a producirse los dos últimos días del mes: los concursos de limoná el día 30 y la programación oficial de actos el 31, con la proclamación del Pandorgo, el desfile hasta la catedral, la ofrenda a la Virgen del Prado, la invitación a limoná y puñao del Pandorgo y todo el programa festivo hasta bien entrada la madrugada.

El Concurso de Limoná sigue creciendo en participación y este año la Federación de Peñas amplía hasta los 180 el número de participantes.

Los puestos se repartirán en la sede de la Federación el día 21 de julio a partir de las 10.00 horas.