El Papa recibirá a entidades de discapacidad intelectual de Toledo "por primera vez en la historia" el 24 de agosto

July 5, 2026, CittA Del Vaticano: Angelus di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro, 5 luglio 2026. ANSA/VATICAN MEDIA + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV recibirá "por primera vez en la historia" a entidades sociales de discapacidad de Toledo capital el próximo 24 de agosto, en una peregrinación a Roma en la que participarán más de cien personas encabezadas por la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo (Marsodeto).

Así lo han confirmado este jueves en rueda de prensa el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y la presidenta de Marsodeto, Trinidad Escobar Díaz, que han destacado que será un encuentro que pondrá de relieve la dignidad de las personas con discapacidad intelectual y su papel "activo" en la sociedad y el de la Iglesia.

El 24 de agosto viajará a Roma un grupo de más de 100 personas, entre familias, personas con discapacidad, niños, adultos, profesionales y voluntarios, que serán recibidos por el pontífice. También asistirán autoridades locales y provinciales de Toledo, además de sacerdotes y el director del Secretariado para personas con Discapacidad del Arzobispado.

"Será un momento de experiencia, de cercanía, de esperanza, de convivencia, de inclusión y también un momento de disfrutar juntos. Las personas con discapacidad intelectual serán escuchadas como protagonistas".

Escobar ha mostrado su emoción y ha deseado que este sea "un acto de convivencia, de fe, de encuentro", al tiempo que ha pedido financiación para compensar el gasto de este viaje, por si algún patrocinador quiere participar. "Está a tiempo", ha manifestado.

EL PAPA CONTESTÓ ENSEGUIDA

Por su lado, el arzobispo ha relatado que el Papa contestó "enseguida" cuando Marsodeto y el Arzobispado solicitaron esta audiencia.

Cerro Chaves viajará con Marsodeto a Roma --ha aceptado con "mucho gusto" la invitación-- en lo que será su "tercera o cuarta vez" en una audiencia privada con el Papa.

Entre las entidades que viajan a la capital italiana destacan Down Toledo, Homiguar, Afanes, Asodema, Amafi, Madre de la Esperanza, Apanas, y representantes de la Federación de Plena Inclusión a nivel regional.