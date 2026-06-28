Paquito D'Rivera reivindica el papel de los inmigrantes: "Contribuyen a la economía y a las artes del país que escogen"

1100020.1.260.149.20260628104910 El saxofonista y clarinerista Paquito D'Rivera entrevistado por Europa Press - MATEO LANZUELA / EUROPA PRESS

CUENCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Paquito D'Rivera ((1948), considerado como uno de los máximos exponentes del jazz y del jazz latino a nivel mundial, ha reivindicado el papel de los inmigrantes. "Los inmigrantes contribuyen a la economía y a las artes del país que han escogido para vivir. Y hay una cantidad de gente con talento", ha defendido el músico cubano que actuará el jueves 2 de julio en el Escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca en la 15ª edición de Estival Cuenca.

En este marco, el saxofonista y clarinetista cubano, ganador de 7 Premios Grammy y 11 Premios Grammy Latinos, recibirá el Premio a la Trayectoria Musical que ofrece la empresa Mahou-Alhambra-Solán de Cabras en esta edición. Nació en Cuba, donde inició su carrera como niño prodigio, tocando tanto el clarinete, como el saxofón, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.

Hijo del saxofonista y director de orquesta cubano Tito D'Rivera, Paquito comenzó a estudiar música con tan solo 5 años y a los 7 ya actuaba ante el público. En Estival Cuenca actuará con el pianista cubano Pepe Rivero y el percusionista colombiano Sebastián Laverde.

El artista abandonó su tierra para recorrer el mundo y cosechar éxitos junto a la legendaria formación Irakere, de la que formó parte y que reunió nombres tan destacados como los maestros Chucho y Óscar Valdés, entre otros. D'Rivera recaló en los años 80 en Nueva York, ciudad que siempre fue la ciudad de sus sueños, ya que aunque no le gusta el frío, le encanta su movimiento cultural.

En una entrevista concedida a Europa Press, el saxofonista y clarinetista cubano reconoce que el jazz "se ha convertido en la música del mundo", recordando que el desarrollo de esa música está en la ciudad de Nueva York. "Forzosamente es una música de inmigrantes" que es lo que es Estados Unidos, y sobre todo Nueva York.

En Madrid, recalca, también hay muchos inmigrantes, palabras que ha aprovechado para defender la migración. "Los inmigrantes contribuyen a la economía y a las artes del país que han escogido para vivir. Y hay una cantidad de gente con talento". Además, ha subrayado que en España hay una cantidad de gente haciendo buen jazz.

De otro lado, el músico cubano ha asegurado que salir de gira no le resulta complicado, tras más de 70 años viajando entre continentes, algo que, según señala, se debe a que le "gusta mucho viajar" y sigue teniendo interés en "conocer gente" y relacionarse con otras personas.

DESCARTA RETIRARSE DE LOS ESCENARIOS

Paquito D'Rivera descarta que se vaya a retirar de los escenarios y para apoyar sus palabras ha hecho referencia a la cantante cubana Celia Cruz, que, según ha dicho el músico, preguntada al respecto en una entrevita respondió: "yo en la ducha y canto. Entonces, en vez de cantar en la ducha, canto en el escenario y me pagan".

Además, hay otro aspecto que no ha variado desde que se inició en la música, y es el pánico escénico que sufre antes de empezar sus conciertos. "Tengo entendido que yo no estoy solo. Eso le pasa también a Martha Argerich, la gran pianista clásica. Yo no la conozco a ella, no la conozco personalmente. Pero sí, yo tengo terror escénico antes de entrar", ha admitido.

Sin embargo, ha descrito que se trata de un sentimiento que funciona como una montaña rusa, "cuando va subiendo, yo siento que hace crack, (y pienso) quién me habrá mandado subirme a esto y si yo pudiera bajarme ahora mismo, pero cuando llega la cúspide", este sentimiento termina, y recuerda que "como decía Bebo Valdés la pesadilla termina cuando comienza la música".

CONCIERTO EN CUENCA

Sebastián Laverde y Pepe Rivero son los músicos que acompañarán a D'Rivera en su concierto de Cuenca, de los que ha destacado que son gente "muy útil". "Yo necesito rebotearme de gente positiva, de gente que tenga deseo de hacer las cosas, y yo he encontrado la gente perfecta para eso, que son Pepe y Sebastián".

Asimismo, ha puesto en valor el aspecto "todo terreno" de ambos artistas, una cualidad fundamental para su forma de entender la música que interpretan, a través de la mezcla y la experimentación. En este aspecto, el músico ha detallado que requiere de artistas "que no se asusten con la música de tango sin ser argentino ni con la música de Mozart sin ser austriaco". "Gente que tenga deseo de aprender de otras culturas", ha zanjado.