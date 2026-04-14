Pardo Bázan, Pérez-Reverte o Rafael Morales se suman al Paseo de las Letras de Talavera

Archivo - Inauguración de la segunda fase de los murales de las letras en Talavera. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado durante la inauguración de la segunda fase del Paseo de las Letras, la consolidación de este proyecto como un referente "cultural, artístico y turístico de la ciudad".

En esta nueva fase, según informa el Consistorio, se incorporan siete paneles cerámicos dedicados a autores que han mencionado a Talavera de la Reina y su cerámica en sus obras o que son naturales de la ciudad, reforzando así el vínculo entre literatura y artesanía. Entre los escritores homenajeados se encuentran Arturo Pérez-Reverte, Gonzalo de Céspedes y Meneses, Emilia Pardo Bazán, Paul Féval, Rafael Morales, Ernesto López Parra y Pedro Muñoz Seca.

"Estamos embelleciendo Talavera y convirtiéndola en un museo de cerámica al aire libre, para que todo el que pase por aquí vean a autores talaveranos y a foráneos que han hecho referencia a nuestra ciudad en sus obras".

El alcalde ha subrayado la calidad y el valor artístico de las piezas, realizadas por reconocidos talleres y colectivos como Centro Artesano, Bermejo Talavera, el Centro Ocupacional Manos Artesanas, Gustavo del Pino Rueda, Artesanía Talaverana y Cerámica El Carmen, que han sabido plasmar en cada mural la esencia de las obras literarias a través de la cerámica tradicional talaverana.

"Los alfares talaveranos son los verdaderos protagonistas", ha indicado Gregorio, que ha destacado que los seis talleres que han desarrollado los paneles cerámicos de esta segunda fase "han dado lo mejor de ellos mismos". También ha indicado que desde que la cerámica fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2019 "se ha convertido otra vez en un elemento singular en España".

LOS PANELES CERÁMICOS

Cada uno de los paneles cerámicos tiene unas medidas de 90 centímetros de ancho por 1,20 metros de alto con azulejos de 15 por 15 centímetros, y presenta una interpretación única de las obras y autores homenajeados.

El panel dedicado a Arturo Pérez-Reverte, realizado por Centro Artesano, recrea una escena de 'El capitán Alatriste', con el propio autor y su personaje en combate, incorporando referencias a la cerámica talaverana.

El mural de Gonzalo de Céspedes y Meneses, obra de Bermejo Talavera, destaca por su complejidad visual y su efecto óptico, que transforma el conjunto en una representación simbólica de la ciudad. Por su parte, el dedicado a Emilia Pardo Bazán, elaborado por el Centro Ocupacional Manos Artesanas, muestra una delicada composición en azul y blanco de estilo modernista inspirada en 'Los pazos de Ulloa'.

El mural de Paul Féval, realizado por Gustavo del Pino Rueda, combina retrato y paisaje enmarcados por grecas tradicionales, evocando la descripción de Talavera en 'El capitán fantasma'.

En el caso de Rafael Morales, Artesanía Talaverana plasma con un estilo moderno el poema 'Talavera' del libro 'Raíces', dando lugar a una pieza de gran expresividad.

Los dos últimos murales, dedicados a Ernesto López Parra y Pedro Muñoz Seca, se presentan en un pedestal conjunto realizado por Cerámica El Carmen como símbolo de concordia y fraternidad: el primero recoge el poema "Vórtice" con gran sensibilidad estética, mientras que el segundo refleja la intensidad del poema '¡Talavera, Talavera!'.

Este paseo, situado en la ribera del Tajo entre el puente Reina Sofía y la Universidad, se convertirá en un recorrido compuesto por 17 paneles una vez completadas sus tres fases, ofreciendo un espacio para disfrutar de la cerámica declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y, al mismo tiempo, realizar un viaje educativo por la historia literaria vinculada a Talavera.

Finalmente, tanto el alcalde como la edil de Artesanía han agradecido la implicación de todos los artesanos y entidades participantes.