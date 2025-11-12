El Parlamento de C-LM pide a los grupos del Congreso "celeridad" para que el nuevo Estatuto esté listo en primavera

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha valorado positivamente la "fotografía de la unidad" vivida este martes en el Congreso de los Diputados, con la aprobación de la toma en consideración del itinerario parlamentario del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma, al tiempo que ha pedido "celeridad" a los grupos políticos de la Cámara Baja a la hora de seguir adelante con una tramitación que espera que culmine antes del próximo verano.

Preguntado por los medios tras una comparecencia de prensa en las Cortes regionales, ha insistido en que la expectativa es que este Estatuto esté listo en el primer semestre del año que viene con las enmiendas que los grupos parlamentarios lleven a la Comisión.

Es "razonable" que se apruebe en el próximo periodo de sesiones y esa es la "frontera y fecha de esperanza" que calibra el Parlamento de Castilla-La Mancha, algo "factible" y para lo cual pide a los grupos "celeridad" para dar luz verde definitiva.

Ha citado también el discurso "institucional" del presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien hizo un "alarde pedagógico" de la importancia de las comunidades autónomas. "Explicó muy bien cómo las autonomías han hecho un país mejor".

Sobre el discurso de Vox, ha dicho que su intervención fue "coherente", ya que se trata de un partido que "votaría incluso en contra de la Constitución".

"No están de acuerdo con el modelo de descentralización que ha hecho posible que los ciudadanos puedan demandar servicios a instituciones más cercanas", ha afirmado Bellido.

Según Bellido, este martes se suscitó "un día histórico para Castilla-La Mancha e importante para España, una gran victoria, donde los partidos que defienden la Constitución aprobaron este Estatuto que se ha hecho con la idea de mejorar la región".

Para el presidente de las Cortes, la foto fija de la votación que aprobó por más de un 80% la tramitación es una radiografía "casi inédita y que no se va a volver a producir".

Una mayoría de votos afirmativos "a favor de Castilla-La Mancha" en un contexto en el que en el país "no hay consensos" como el vivido este martes en la Cámara Baja.

"Parece que se es más valiente si se insulta al adversario, pero aquí lo valiente es sentarse a negociar, escuchar a quien tiene otra ideología y acceder a rebajar pretensiones para que el otro pueda formar un proyecto unitario", ha zanjado.