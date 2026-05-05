Castilla-La Mancha registra 117.137 personas desempleadas, tras cerrar abril con 2.37

Archivo - Investigadores del Iriaf - JCCM - Archivo

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.375 personas en abril en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-1,99%) hasta los 117.137 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 10.140 parados, lo que supone un -7,97 menos.

A nivel nacional, el desempleo empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.