El desempleo aumenta en 615 personas en septiembre en C-LM y la región contabiliza 116.714 parados

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 615 personas en septiembre en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-0,53%) hasta los 116.714 desempleados, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con respecto al mismo mes del pasado año, en la región hay 8.470 personas desempleadas menos, lo que supone un descenso del -6,77%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 4.846 personas en septiembre en relación con el mes anterior (-0,2%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en la construcción y los servicios, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

(Habrá ampliación)