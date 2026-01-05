C-LM cierra 2025 con 116.808 personas desempleadas, casi 11.000 menos que en diciembre de 2024

Archivo - Trabajador limpieza. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 10.958 personas en 2025 en Castilla-La Mancha en relación al año anterior (-8,6%) hasta los 116.808 desempleados, tras un descenso del 0,8% el último mes del año respecto a noviembre (984 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya 5 ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Castilla-La Mancha (19 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2024.

Con respecto a noviembre, la región contabiliza 984 personas paradas menos, lo que supone un descenso del 0,84.

A nivel nacional, el desempleo registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 un descenso de 152.048 personas (-6%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007.