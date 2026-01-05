CCOO llama "a seguir mejorando" la calidad del empleo en la región tras "liderar" la bajada de paro en 2025

TOLEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha llamado "a seguir mejorando" la calidad del empleo en la región después de que el año haya finalizado en Castilla La Mancha con 116.808 personas desempleadas lo que supone una bajada de paro mensual de 984 personas, un 0,8%, vinculada a la campaña de Navidad, y una bajada interanual de 10.958, el 8,58%.

Con esta caída, la región --según ha informado el sindicato en nota de prensa-- se convierte en la comunidad en la que más ha bajado el paro porcentualmente. "Habría que remontarse a 2007 para encontrar una cifra menor".

Por sexos, la caída del desempleo se concentra especialmente en el femenino dado que los sectores vinculados a la campaña de Navidad tienen un alto porcentaje de mujeres en plantilla. En total 1.319 han encontrado un empleo en diciembre lo que supone una reducción el 1,7% frente a los 335 hombres que se han sumado a las listas del paro, un 0,8% más. En términos interanuales la bajada del paro femenino se situa en el 9,14% y de un 7,52% para los hombres.

El secretario de empleo de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha resaltado que "la región lidere la reducción de las personas en desempleo a nivel nacional y lo haga reduciendo la brecha de género existente". Aún así, indica que hace falta ser más ambiciosos "poniendo el énfasis en medidas concretas para 2026 como el refuerzo de los salarios a través de la negociación colectiva, la subida del SMI y la reducción de la jornada laboral".

Por sectores, el paro sube en industria y construcción, éste último vinculado a la finalización irregular de contratos para no abonar las vacaciones. El que más personas paradas engloba sigue siendo el servicios, 83.998, con un descenso interanual del 8,74%; el sector industrial tiene 10.311 personas paradas, -5,47%, y una ligera subida de 61 personas; la construcción se queda con 7.864 personas paradas, 378 más, lo que supone un -11,74%; el sector agrícola terminó el año con 4.692 personas parados, un 13% menos, y 125 parados menos. Respecto al colectivo sin empleo anterior decreció hasta las 9.943 personas registradas, un -5,39% en términos interanuales.

Albacete es, después de Huelva, la segunda provincia española en la que el paro baja más de dos dígitos, concretamente, un 10,55%. Terminó el año 2025 con 21.021 personas paradas, 160 menos que el mes anterior, y 2.478 menos que hace un año. Ciudad Real terminó el año con 30.950 personas paradas y un descenso de 303, el 9,56%. Cuenca tiene 9.002 personas desempleadas lo que supone 160 menos y un -5,98% interanual. Guadalajara registra 12.026 personas paradas, 24 menos, una bajada del 5,13%. Toledo acumula 43.809 personas paradas, 337 menos, y un -8,34% de descenso interanual.

AFILIACIÓN RÉCORD EN CASTILLA LA MANCHA

La afiliación a la Seguridad Social creció hasta los 810.304 personas afiliadas de las que 451.265 son hombres y 359.035 mujeres, alcanzado su techo histórico en la región. El crecimiento supone un 3,45%.

En diciembre se firmaron 49.605 contratos, 18.566 indefinidos y 31.039 temporales debido al impacto de la campaña de Navidad.

En cuanto a la calidad del empleo, la región cuenta con 346.362 contratos indefinidos a tiempo completo que, en términos interanuales, suponen un 3,14% más. Hay otros 85.713 contratos a tiempo parcial, un 3,88% más, de los que 62.456 se realizaron a mujeres. El fijo discontinuo supone otros 26.721 contratos, decreciendo en tasa interanual un 3,87%, lo que supone el 4,33% del total de contratos a nivel regional.

Por último, respecto a la protección social, de las 116.808 personas paradas, sólo 81.477 reciben alguna prestación. 56,597 contributivas, 24.824 subsidios con una cuantía media de 998 euros. De ellas, 6.003 son extranjeras, lo que supone un 7,36% del total.

"A Castilla La Mancha le ha sentado bien la dignificación de los puestos de trabajo y las condiciones laborales, por eso hay que apostar porque este 2026 sigamos profundizando en la calidad del empleo en la región", ha dicho Del Puerto.